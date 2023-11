Katharina Pontow vom Moerser TV mit einem Schuh nach Brüssel

Moers. Katharina Pontow (W14, Moerser TV) ist auf dem besten Weg zur Cross-Europameisterschaften. Auch wenn sie in Köln nicht komplett ins Ziel kommt.

Die Nordrhein-Crossmeisterschaften in Köln waren, wie berichtet, der vierte Wertungslauf im Rahmen des Cross-Cups vom Leichtathletik-Verband Nordrhein (LVN). Nach ihrem dritten Platz bei der Auftaktveranstaltung in Leverkusen und dem Sieg beim prima besetzten Martinscross in Krefeld ging Katharina Pontow vom Moerser TV in ihrer Altersklasse W14 nun mit ordentlich Selbstbewusstsein auf die 2,7 Kilometer lange Crossstrecke. Am Ende kam sie als Zweitplatzierte ins Ziel und hat noch erstklassige Chancen auf einen einen Startplatz im Rahmenprogramm der Cross-Europameisterschaften Anfang Dezember in Brüssel.

Dabei lief es alles andere als reibungslos für Katharina Pontow. Bereits nach 400 Metern trat ihr eine Läuferin von hinten in die Ferse, sodass sie aus den extra doppelt geschürten Spikes herausrutschte, berichtete nachher Sabine Kambartel vom Moerser TV. „Wenig später verlor sie dann ihren Schuh“, erzählte sie weiter. Doch aufgeben sei für die junge MTV-Athletin nicht in Frage gekommen. Katharina Pontow lief einfach mit einem Schuh weiter.

Beherzt mit einem Schuh: Katharina Pontow (rechts). Foto: Kato Kambartel / Moerser TV

Mit einem beherzten Schlussspurt erwehrte sie sich noch einer Konkurrentin und sicherte sich so den zweiten Rang in ihrer Altersklasse. „Neben der Silbermedaille bei den Landesmeisterschaften sicherte sie sich noch wertvolle Punkte in der Cup-Wertung. Mit 56 Punkten liegt sie mit nur zwei von drei erforderlichen Läufen bereits auf dem dritten Platz“, rechnet Kambartel bereits hoch. Der vierte und letzte Lauf vom LVN-Cross-Cup steigt am Samstag, 2. Dezember, im Rahmen des 3. Panorama Cross vom TV Neunkirchen.

