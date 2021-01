Leslie Rume (in Rot) bleibt für Fichte Lintfort über den Sommer hinaus am Ball.

Fußball Kapitän bleibt bei Landesligist Fichte Lintfort an Bord

Kamp-Lintfort Die Trainerfrage bei Fußball-Landesligist TuS Fichte LIntfort bleibt offiziell offen. Dafür plant Sportleiter Georg Mewes den Kader.

Die Trainerfrage bei Fußball-Landesligist TuS Fichte Lintfort ist zwar noch nicht offiziell geklärt. Nach letztem Stand der Dinge soll allerdings der bisherige Sportleiter des Bezirksligisten GSV Moers, Thorsten Schikofsky, im kommenden Sommer den aktuellen Cheftrainer Volker Hohmann ablösen (wir berichteten). Beim Lintforter Spielerpersonal gibt es indes schon die ersten Vollzüge.

Kapitän Leslie Rume war für Sportleiter Georg Mewes, der die Planungen für die Spielzeit 2021/22 nun in die Hand genommen hat, der erste Ansprechpartner aus dem Landesliga-Kader. „Les bleibt bei uns. Er ist als Fußballer in der Innenverteidigung und auch als Typ natürlich eine unglaubliche wichtige Personalie für Fichte“, betont Sportleiter Mewes.

Rückkehr nach einem Jahr in der Fußball-Oberliga

Der 26-jährige Rume war nach einer Saison beim Oberligisten 1. FC Kleve im Sommer an die Franzstraße zurückgekehrt und zählte in den bisher ausgetragenen Pflichtspielen zu den wenigen wirklichen Leistungsträgern in der Mannschaft.

Einer der nächsten Ansprechpartner für Sportleiter Georg Mewes wird Nils Hermsen sein. Der offensive Außenverteidiger war ebenfalls für Kleve in der Oberliga vor einem Jahr aktiv und zählt im Lintforter Kader zu den Leistungsträgern. „Nils ist ein guter Mann, den wir gern behalten wollen“, hebt Mewes hervor. Vorteil Fichte: Hermsen ist kürzlich von Bochum nach Mülheim gezogen, womit sich der Anfahrtsweg zum Training signifikant verkürzt.

Zwei A-Jugendliche aus den eigenen Reihen rücken auf

Besonders freut sich der Sportleiter dazu auch darüber, dass er zwei A-Jugendliche aus den eigenen Reihen für die neue Saison binden konnte. Die Angreifer Armin Hankic und Florian Zukowski, die für die SF Fichte/DJK Lintfort in der neuen Grenzlandliga vor der Corona-Pause gespielt haben, zählen für die Spielzeit 2021/22 zum Landesliga-Kader. „Wir bauen auch auf die Jugend und wollen so ein Zeichen setzen. Nicht nur intern, sondern auch nach draußen“, betont Georg Mewes.