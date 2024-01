Kamp-Lintforter sind in Australien vom Pech verfolgt

Anna-Lena Friedsam hatte in Australien in ihren Einzeln kein Glück.

Kamp-Lintfort/Melbourne Die bei Blau-Weiß Kamp-Lintfort trainierende Anna-Lena Friedsam verliert Quali bei Australien Open. Daniel Altmaier angeschlagen.

Die am Sonntag in Melbourne startenden Australian Open steigen ohne die bei Blau-Weiß Kamp-Lintfort trainierende Anna-Lena Friedsam. Die 29-Jährige musste sich in der zweiten Qualifikationsrunde der Tschechin Gabriela Knutson mit 6:2, 1:6, 2:6 beugen. „Schade, Anna-Lena hatte im Training einen wirklich guten Eindruck gemacht“, erklärte Trainer Patrice Hopfe, der schon am Freitagmittag an den Niederrhein zurückgekehrt war, hörbar enttäuscht.

Anna-Lena Friedsam: Viertelfinale im Doppel in Canberra

Zuvor hatte Friedsam, derzeit die Nummer 127 der WTA-Weltrangliste, beim Canberra International in der australischen Hauptstadt in der ersten Runde gegen die Britin Harriet Dart mit 6:3, 4:6, 3:6 den Kürzeren gezogen. Im Doppel ging es immerhin bis ins Viertelfinale. Friedsam spielte pikanterweise zusammen mit Harriet Dart, die im Einzelduell die Oberhand behalten hatte.

Daniel Altmaier scheint etwas gehandicapt in die erste Runde der Australien Open in Melbourne zu starten. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / dpa

Daniel Altmaier nach Turnier in Auckland/Neuseeland angeschlagen

Daniel Altmaier startet offenbar etwas angeschlagen in die mit 52,5 Millionen Euro dotierten Australien Open. In der ersten Runde geht es gegen den an Position 15 gelisteten Russen Karen Khachanov, ein schweres Los. Beim Vorbereitungsturnier in Auckland/Neuseeland musste der 25-jährige Altmaier, der ebenfalls sein Trainingszentrum in Kamp-Lintfort hat, gegen den Franzosen Arthur Fils bei 6:7 (2:7), 0:1 im Viertelfinale aufgeben. Nach dem ersten Satz musste sich Altmaier am Fuß behandeln lassen, dazu kamen auch noch Rückenschmerzen.

Für den Start in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers von Melbourne hat Altmaier immerhin schon 74.000 Euro sicher. Das Gesamtpreisgeld bei den Australien Open liegt diesmal um 13 Prozent höher als noch vor einem Jahr.

