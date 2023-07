Kamp-Lintforter in Wimbledon: Schweres Los für Friedsam

In dieser Woche auf Rasen beim WTA-Turnier in Bad Homburg beschäftigt: Anna-Lena Friedsam.

Kamp-Lintfort. Mit Anna-Lena Friedsam und Daniel Altmaier stehen zwei Tennisprofis im Hauptfeld von Wimbledon, die in Kamp-Lintfort trainieren.

Das sicherlich bekannteste und bedeutendste Tennisturnier der Welt startet am Montag auch mit zwei Profis, die für gewöhnlich bei Blau-Weiß Kamp-Lintfort trainieren und sich so auf ihre Turniere vorbereiten. Daniel Altmaier und Anna-Lena Friedsam stehen aufgrund ihrer guten Positionen in den Weltranglisten im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon, haben dadurch 64.000 Euro an Preisgeld und zehn Punkte für ihre jeweilig Rangliste sicher.

Daniel Altmaier: Leichte Knieverletzung in Halle

Der 24-jährige Altmaier setzt sich in Runde eins auf dem Rasen im vornehmen Londoner Südwesten mit dem Australier Aleksandar Vukic auseinander. Die Partie ist auf Court 9 das dritte Einzel, wird also am Montag kaum vor 17 oder 18 Uhr beginnen. „Das ist eine machbare Aufgabe, auch wenn Daniel in diesem Jahr nur wenige Rasenmatches bestritten hat und sich sicher erst reinfinden muss“, sagt Trainer Patrice Hopfe. Zuletzt hatte Altmaier beim Rasenturnier in Halle/Westfalen in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks wegen einer leichten Knieverletzung bei 3:6, 3:2 passen müssen.

Daniel Altmaier arbeitet in Wimbledon auf den Einzug in die zweite Runde hin. Foto: Marijan Murat / dpa

„Das Knie ist aber wieder okay und sollte die Partie hoffentlich nicht negativ beeinflussen“, betont Coach Hopfe. Gegner Vukic hat in diesem Jahr jenseits der Challenger-Auftritte von sechs ATP-Spielen nur eines gewinnen können. Der 27-Jährige, derzeit Nummer 91 der ATP-Weltrangliste, dürfte also auch nicht gerade mit üppig Selbstvertrauen ausgestattet sein. „Da ja drei Gewinnsätze gespielt werden, ist der Druck bei Daniel nicht so hoch, dass im Spiel alles von Anfang an gut funktionieren muss“, versichert Patrice Hopfe.

Anna-Lena Friedsam gegen aufschlagstarke US-Amerikanerin

Beim jüngsten Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier im Mai in Paris siegte sich Altmaier auf Asche immerhin bis in die Runde der besten 32 Profis. Da gab es dann gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov ein klares 4:6, 3:6, 1:6. Haften bleibt natürlich der spektakuläre Fünf-Satz-Triumph in der zweiten Runde über den damaligen Ranglistenachten Jannik Sinner aus Italien.

Ein durchaus schweres Los hat indes Anna-Lena Friedsam in Wimbledon erwischt. Die 29-Jährige bekommt es am Montag (12 Uhr, Court 8, live auf Sky) mit Alycia Parks zu tun. Die kräftig gebaute 22-jährige US-Amerikanerin gilt als eine der aufschlagsstärksten Spielerinnen der WTA-Tour. „Wenn sich Alycia in einen Rausch spielt, ist sie auf Rasen nahezu unreturnierbar“, sagt Friedsams Trainer Hopfe, „manchmal überzieht sie aber auch. Das könnte eine Chance sein, wenn man auf dem Platz geduldig bleibt.“

Anna-Lena Friedsam: zweite Runde in Paris

Bei den French Open in Paris schaffte es Friedsam zuletzt in die zweite Runde, unterlag dort aber der Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 21) klar in zwei Sätzen. Aktuell steht die Lintforter Tennisspielerin auf Position 87 der WTA-Weltrangliste. Ein Zweitrundeneinzug in Wimbledon könnte die Position verbessern. Gegen Alycia Parks, die Nummer 38 der Rangliste, ist Friedsam allerdings nicht die Favoritin.

