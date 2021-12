Kamp-Lintfort schlägt den Mannschaftsweltmeister KF Oberthal

Kamp-Lintfort. Die Kamp-Lintforter Sportkegler können es doch noch. In der 1. Bundesliga schlagen sie den amtierenden Mannschaftsweltmeister KF Oberthal.

Was derzeit die Kamp-Lintforter Sportkegler in der 1. Bundesliga abliefern, ist eine verkehrte Welt. Da hängt das Team am Tabellenende fest, bekommt vor allem auf fremden Bahnen kein Bein auf den Boden und bekleckert sich auf der heimischen Anlage bei lediglich drei Siegen auch nicht gerade mit Ruhm. Und dann kommt mit den KF Oberthal der Mannschaftsweltmeister und mehrfache deutsche Meister an die Moerser Straße, und die Gastgeber schlagen den Favoriten mit 2:1 bei 5182:5134 Holz und mit 38:40 bei einer negativen Zusatzwertung.

In der hochspannenden Partie präsentierte sich Kamp-Lintfort nicht wie das Mäuschen vor der Schlange. Im ersten Block traten Mike Mertsch und Henk Lardenoije gegen die mehrfachen Deutschen und Weltmeister Holger Mayer und Markus Gebauer an. Mayer holte 884 Holz und 10 Punkte, Gebauer 889 Holz und 11 Punkte. Das war schon mal ein Brett.

Mike Mertsch hält dagegen

Doch Mertsch hielt mit 938 Holz und 12 Punkten dagegen, Lardenoije war nur auf zwei Bahnen richtig gut, musste sich mit 857 Holz und 6 Punkten begnügen – was allerdings in der Summe einen Vorsprung von 22 Holz für die Gastgeber nach dem ersten Block bedeutete.

Den baute der zweite Kamp-Lintforter Block mit Nils Eichenhofer (880/9) und einem nach gutem Beginn leider schwächer werdenden Marcel Bernsee (830/2) auf 41 Holz aus. Im dritten Block machten es Marvin Panneck und Christian Prante noch einmal spannend. Nach dem sie Holz um Holz verspielten, riss sich Panneck zusammen, holte 861 Holz und 8 Punkte. Prante ließ leider nach, kam lediglich auf 816 Holz und 1 Punkt. Doch am Ende lagen die Gastgeber mit 48 Holz vorne.

Samstag, 11. Dezember, 16.30 Uhr, empfangen die Kamp-Lintforter die SK Heiligenhaus. Für Zuschauer gilt die 2G-Regel.

