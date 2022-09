Kamp-Lintfort bleibt in der 2. Bundesliga verlustpunktfrei

Kamp-Lintfort. Die Sportkegler aus Kamp-Lintfort bleiben in der Spur. Auch im dritten Saisonspiel der 2. Bundesliga steuern sie klar Richtung Wiederaufstieg.

Die Sportkegler aus Kamp-Lintfort bleiben in der Spur. Im dritten Saisonspiel der 2. Bundesliga holte sich der Erstliga-Absteiger den dritten 3:0-Sieg. Der Gast aus Hessen vom KV Blau-Weiss Sontra hatte mit 23:55 und 4987:5234 das Nachsehen.

Bereits nach dem ersten Block lagen die Gastgeber an der Moerser Straße in Führung. Henk Lardenoije hatte 860 Holz und 7 Punkte, Marvin Panneck 858/6 geholt. Mit 39 Holz Vorsprung übergaben sie an den Mittelblock mit Nils Eichenhofer und Mike Mertsch. Und die beiden ließen sich nicht lumpen. Mertsch wurde einmal mehr Tagesbester mit glatten 900 Holz und 12 Punkten und Eichenhofer zeigte, was in ihm steckt. 872 Holz und 10 Zähler steuerte er bei, was den Vorsprung auf satte 172 Holz anschwellen ließ. Der dritte Block der Kamp-Lintforter hätte die Kugeln eigentlich nur auf der Bahn halten müssen. Doch weit gefehlt.

Die vier besten Spieler des Tages

Robin Holler mit 868/9 und Christian Prante mit 876/11 ließen sich allerdings nicht lumpen. Am Ende der Partie hatte der Gastgeber die vier besten Spieler des Tages in seinen Reihen.

Kamp-Lintfort führt nun nach dem dritten Spieltag verlustpunktfrei die Zweitligatabelle an, mit dem Ziel, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Den aktuellen Tabellenzweiten SKC Waldbrunn-Hadamar hat Kamp-Lintfort zum Saisonauftakt schon mit 3:0 bezwungen.

Das nächste Heimspiel ist nächsten Samstag, zu ungewohnten Zeit. Um 13 Uhr kommt die KSG Kassel.

Marvin Panneck glänzt auch in der „Zweiten“

Auch die zweite Mannschaft der Kamp-Lintforter setzte sich in der Regionalliga auf heimischen Bahnen gegen die SG Düsseldorfer Kegler mit 3:0 durch.

Den 4892 Holz der Gastgeber konnte Düsseldorf nur 4627 Holz entgegensetzen. Die Zusatzwertung lautete 50:28. Bei der „Zweiten“ war Marvin Panneck mit 890 Holz und 12 Punkten Tagesbester. Damit wäre er bei der „Ersten“ Zweiter gewesen.

