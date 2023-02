Kai Ruthmann ist neuer Vorsitzender des AS Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Der Ausdauer-Sportverein Neukirchen-Vluyn hat einen komplett neuen Vorstand gewählt. Termin für den Donkenlauf steht.

Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wählte der Ausdauer-Sportverein Neukirchen-Vluyn einen neuen Vorstand. Die Versammlung war notwendig geworden, da der im Juni 2022 gewählte Vorstand unterschiedliche Auffassungen der Vereinsführung hatte. Aus diesem Grund waren sechs von sieben Vorstandsmitgliedern zurückgetreten bzw. traten bei der Wahl nicht erneut an.

Das Interesse war groß, es kamen 115 Vereinsmitglieder zu der Mitgliederversammlung. Neuer 1. Vorsitzender ist Kai Ruthmann, der schon von 2013 – 2022 den Posten des 2. Vorsitzenden inne hatte und sich somit in der Vereinsführung gut auskennt. „Als ich von der Situation des alten Vorstandes erfahren habe, war es klar für mich, den Verein mit meiner Erfahrung zu unterstützen“, so Ruthmann. Das gleiche trifft für Harry Neu zu, der 12 Jahre als Beisitzer tätig war und sich 2015 zurückgezogen hatte. Weiter gewählt wurden Bernd Darda als 2. Vorsitzenden, Gabriele Jäger als Schriftführerin, Jens Ruthmann als Schatzmeister und Tanja Stöckert als Beisitzerin. Dieter Neugebauer blieb als Geschäftsführer im Amt.

Der neue Vorstand versicherte den anwesende Mitgliedern, den Verein als Team führen zu wollen. Das Vereinsangebot bleibt bestehen und soll kontinuierlich, nach den Bedürfnissen der Mitglieder, ausgebaut werden. Der AS Neukirchen-Vluyn bietet neben dem klassischen Laufsportangebot zahlreiche weitere Aktionsfelder wie Nordic Walking, Walking, Triathlon, funktionales Training sowie Kinder- und Jugendtraining. Gleichzeitig ist der AS Ausrichter des Donkenlaufes. Dieser findet in diesem Jahr am 17. Juni statt. Weitere Infos unter www.as-neukirchen-vluyn.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region