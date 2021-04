Jonas Molz verstärkt die HSG Krefeld Niederrhein

Am Niederrhein. Der Verein, der im Unterbau und Nachwuchs künftig mit dem Moerser SC verschmilzt, freut sich über einen Zugang mit großem Potenzial.

Im Aufstiegskampf Richtung 2. Handball-Bundesliga gastiert die HSG Krefeld Niederrhein am Samstag um 20 Uhr beim TV Willstätt. Unabhängig von der Klassenzugehörigkeit in der kommenden Spielzeit der HSG, , steht der nächste Neuzugang bei den Profis des aktuellen Drittligisten fest.

Nach etablierten Spielern wie Sven Bartmann oder Merten Krings kommt mit Jonas Molz ein Mann für die Zukunft. Der vom TSV GWD Minden wechselnde 20-Jährige kam in der laufenden Saison auf bislang zwei Einsätze in der Bundesliga und trainiert im Kader des ersten Teams mit, sammelte aber bis dato vor allem in der Drittligavertretung Mindens Spielpraxis.

Sven Eberlein muss gehen

Der Halblinke aus der Jugend des VfL Gummersbach bringt nicht nur eine hervorragende handballerische Ausbildung, sondern auch viel Wucht mit. Molz ist 2,03 Meter groß und 103 Kilogramm schwer. „Jonas ist ein Shooter, der aber auch große Abwehrqualitäten mitbringt. Er ist ein junger Spieler, der das Potenzial hat, absolut zu explodieren und der immer besser werden wird“, sagt HSG-Sportleiter Stefan Nippes

Der Rechtshänder dürfte aller Voraussicht auch der jüngste Akteur des HSG-Kaders sein. Denn seine Verpflichtung bedeutet, dass der Vertrag von Sven Eberlein, ein anderer junger Halblinker, nicht verlängert wird. Molz’ Vertrag bei den Niederrheinern läuft über zwei Jahre bis 2023 mit einer Option für eine weitere Spielzeit.