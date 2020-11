Jan-Luca Geurtz verlässt den Landesliga-Primus SV Sonsbeck

Bis zur nächsten Corona-Zwangspause lief’s beim Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck rund. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing steht ungeschlagen an der Tabellenspitze. Ein Spieler war mit seinem persönlichen Saisonverlauf allerdings nicht zufrieden. Jan-Luca Geurtz wird, wenn die Spielzeit fortgesetzt wird, nicht mehr dem Kader angehören.

„Ich kann über ihn kein schlechtes Wort verlieren. Er ist ein super Typ mit tollem Charakter. Wir hatten einfach eine andere Meinung und Ansichten, wie wir Fußball spielen möchten. Somit passte unsere Philosophie nicht überein. Ich hoffe, dass er unter einem anderen Trainer wieder zur alten Stärke zurückfindet“, sagt Losing. In der laufenden Saison hatte Geurtz mit muskulären Verletzungen zu kämpfen, die Ihn zurückwarfen. Er kam nur auf drei Kurzeinsätze.

Geurtz meint zu seinem Abgang: „Ich habe mich sehr wohl in Sonsbeck gefühlt. Heinrich ist ein riesen Trainer, der die Mannschaft besser gemacht hat. Für mich persönlich ist es aber besser, einen anderen Weg zu gehen.“ Der Offensivakteur hat noch keinen neuen Verein gefunden.

Losing wird also ohne Geurtz in die Vorbereitung gehen. Frühestens am 23./24. Januar wird die Meisterschaft fortgesetzt. „Im Großen und Ganzen geht die Pause in Ordnung. Jedoch finde ich nach zehn Wochen Pause, wo wir nicht auf den Platz konnten, eine Vorbereitungszeit von zwei Wochen viel zu kurz. Wir haben eine kleine Gruppe. Da kann man mit ein paar Englischen Wochen die Saison noch gut zu Ende bekommen“, sagt der Sonsbecker Coach, der seinen Spielern weiter individuelle Trainingspläne zur Verfügung stellt. „Ich glaube, dass die Jungs ohne Sport sowieso nicht können und weiter an ihrer Fitness arbeiten werden.“

In der Vergangenheit war der SV Sonsbeck mit Vertragsverlängerungen immer früh dabei, um Planungssicherheit zu haben, jedoch ist in der Corona-Zeit daran nicht zu denken. „Der Schnitt vor zwei Jahren war genau richtig. Wir sehen uns auf dem richtigen Weg. Am liebsten würden wir den mit allen so weiter gehen. Wir wollen diesmal jedoch erst abwarten, wie’s im neuen Jahr weiter geht“, erklärt Heiner Gesthüsen, der Sportliche Leiter. Mit Abschiedsgedanken beschäftigt sich Losing ohnehin nicht: „Ich bin sehr glücklich, ich arbeite bei einem Top-Club. In Sonsbeck herrschen optimale Rahmenbedingungen.“