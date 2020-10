Jahnys Elfmeter lässt Tönisberg gegen Fichte Lintfort jubeln

Tönisberg. In der Fußball-Landesliga hat der VfL Tönisberg mit einem 2:1 über Fichte Lintfort im sechsten Spiel den ersten Saisonsieg geschafft.

In der Fußball-Landesliga hat sich nun auch der VfL Tönisberg zu Wort gemeldet. Mit einem verdienten 2:1 (2:1) über Fichte Lintfort schiebt sich der Aufsteiger durch den ersten Saisonsieg an den ersten Rettungsplatz heran. „Wir haben gewonnen, weil mir einfach mehr in das Spiel investiert haben“, befand VfL-Trainer Andreas Weinand, während sein Fichte-Kollege Volker Hohmann Trübsal blies: „Vor der Pause hatten wir genügend Chancen, um vorn zu liegen. Danach war dann unsere Leistung gerade offensiv eher enttäuschend.“

Mit Sascha Tenbrück für den erkranken Alexander Lenders in der Innenverteidigung stand Fichte nicht sattelfest. Vor 300 Zuschauern netzte Cedrik Sprenger schon nach drei Minuten per Beinschuss zum 1:0 ein, zuvor hatte Angelo Recker die Kugel an den Pfosten geköpft.

Der Lintforter Ausgleich, ein Aufsetzer von Tim Konrad nach Flanke von Shawn Rume (12.), brachte den Favoriten in Schwung. Doch der agile Marvin Ehis und der unglücklich agierende Gabriel Derikx vergaben gute Chancen.

Zwei Pfostentreffer für VfL Tönisberg

Mitten in die Drangphase platzte ein Foulelfmeter. Sascha Tenbruck hatte VfL-Kapitän Niklas Jahny im Strafraum gelegt, Jahny zielte treffend in die rechten Torecke (33.). Hätte Torsteher Marian Gbur kurz darauf nicht gegen Mario Knops gerettet, die Partie wäre mit einem 3:1 völlig auf dem Kopf gewesen.

Nach der Pause hielt sich die Spannung im Rahmen. Die auf fünf Positionen umgestellten Tönisberger verteidigten beherzt den Vorsprung, hatten sogar die besseren Chancen. Jahny traf per Flachschuss den Pfosten (56.). Dem hatte Fichte nur noch einen Kopfball von Spielmacher Hilal Ali Khan, nach Rotsperre irgendwie nicht wirklich unter Feuer, entgegenzusetzen (86.). Und dies, obwohl Coach Hohmann mit den eingewechselten Julian Thiel, Nikola Serra und Robin von Radecke am Ende voll auf Offensive gesetzt hatte.

Mit Kevin Jellessen in der Innenverteidigung, Tolga Dügencioglu auf der linken Bahn und Mario Knops als Zehner hinter Spitze Jahny machten sich die Umstellungen von VfL-Trainer Weinand bezahlt.

Tönisberg: Esser - Höffges (55. Höffler), Jellessen, Görres, Sprenger - Dügencioglu (77.Blassl), Machnik, Grund, Recker (65. Jeegers) - Jahny (84. Mandel), Knops.

Fichte: Gbur - Hermsen, Tenbruck (60. Serra), Leslie Rume, Shawn Rume - Ehis, Vizuete Mora - Konrad, Ali Khan, Brajic (60. von Radecke) - Derikx (73. Thiel).