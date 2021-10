Ist Fichte Lintfort schon ein Spitzenteam in der Landesliga?

Kamp-Lintfort. Fichte Lintfort erwartet am Sonntag in der Fußball-Landesliga den PSV Lackhausen aus Wesel zum Topspiel. Zwei Spieler haben das Team verlassen.

Cheftrainer Meik Bodden hat es extra im Internet nachgesehen: „So gut wie aktuell in der Tabelle war Fichte Lintfort zuletzt in der Saison 2008/09.“ Damals gelang in der Fußball-Landesliga sogar zum Abschluss der vierte Rang, den die Lintforter vor dem Freitagabendspiel von Blau-Weiß Dingden in Tönisberg inne hatten. Doch taugt die Mannschaft um Kapitän Leslie Rume schon zum Topteam? Mit dem Heimspiel gegen den ambitionierten PSV Lackhausen aus Wesel am Sonntag (15.30 Uhr) gibt es einen Reigen an Gegnern, die sich als Parameter für diese Frage erweisen könnten.

Danach geht es für Fichte zum Kreis-Duell beim SV Scherpenberg auf die Asche, dann kommen die VSF Amern an die Franzstraße. Dazwischen liegt noch das für kommenden Mittwoch angesetzte Niederrheinpokalspiel um 20 Uhr beim A-Kreisligisten SV Brünen.

Zwei Spieler verlassen Fichte Lintfort

Mit weitgehend guten Leistungen und 19 Treffern – so viel hat in der Landesliga aktuell nach sieben Partien nur Sonntagsgegner PSV Wesel zu bieten – hat sich Fichte eine durchaus unerwartet gute Ausgangsposition erarbeitet. Seit sechs Punktspielen plus Kreispokal sind die Rot-Weißen ungeschlagen, stellen in Florian Ortstadt mit zehn Saisontoren den bisher treffsichersten Spieler der Liga.

Und doch mahnt Trainer Bodden zur Vorsicht. Sein Kader ist in den vergangenen Tagen um zwei Spieler geschrumpft. Sameh Ramirez Morano, in dieser Saison bislang eh nicht oft bei Spielen berücksichtigt, wird ein Auslandssemester in Bulgarien absolvieren. Der Medizinstudent hatte allein aus Zeitgründen den sportlichen Anschluss ans Team zuletzt verloren.

Bei Fichte Lintfort wird Marvin Ehis (l.), hier im Testspiel gegen den Homberger Kingsley Helmut Marcinek, verletzungsbedingt vermisst. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Überraschender kommt der Ausstieg von Angreifer Christian Zeiler. Der ehemalige Schwafheimer fühlt sich körperlich und mental nicht fit genug, um der Fichte-Elf helfen zu können. „Christian hat das für sich so entschieden und mit mir das Gespräch gesucht. Wir kennen uns seit mehr als zehn Jahren, und ich finde den Ausstieg schade, muss ihn aber akzeptieren“, sagt Trainer Bodden.

Elias Bergmann ist wieder zurück

Der schaut sich bereits jetzt um, damit in der Winterpause die eine oder andere Verstärkung den Weg zur Franzstraße findet. Aktuell stehen noch 19 Feldspieler im Kader. Mit den Verteidigern Sascha Tenbruck (Muskelfaserriss in der Wade) und Pascal Schmidt (Zehbruch) sowie dem Sechser Marvin Ehis (Kniebeschwerden) fallen davon drei Akteure bis auf Weiteres aus.

Mit dem 19-jährigen Offensivtalent Elias Bergmann ist gegen den PSV Lackhausen am Sonntag immerhin einer von der jüngsten Ausfall-Liste wieder dabei. Dazu meldete sich Außenstürmer Gabriel Derikx mit einem 90-Minuten-Einsatz in Rhede beim 4:1 sowie starken 25 Minuten im Kreispokal beim VfL Rheinhausen zurück. In Bergheim steuerte der schnelle, trickreiche Offensivspieler immerhin zwei Treffer zum 5:1-Erfolg bei.

Die Weseler dürften wegen diverser Ausfälle eher mit einer Mini-Besetzung in Lintfort anrücken. Am Freitag hatte Trainer Björn Assfelder nur 13 einsatzfähige Feldspieler zur Verfügung.