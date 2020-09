Isabell Werth auch ohne Bella Rose DM-Favoritin

Rheinberg. Die vierbeinige Göttin der Dressur Bella Rose ist 2020 nicht richtig heißgelaufen, ein Kaltstart bei der DM ist für Isabell Werth keine Option.

Ohne Bella Rose kommt die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth zur DM nach Balve. Favorisiert ist sie aber auch mit Weihegold und Emilio. Bella Rose bleibt zu Hause. Die vierbeinige Göttin der Dressur ist in diesem Jahr nicht richtig heißgelaufen, und ein Kaltstart bei der DM ist für Isabell Werth keine Option.

„Es war mal angedacht, Bella in Balve zu bringen, aber wer ihr Temperament kennt, der weiß, dass es ein, zwei Vorbereitungsturniere gebraucht hätte, um sie auf ein ansprechendes Level zu bringen“, sagte die erfolgreichste Reiterin der olympischen Geschichte. Es mache daher keinen Sinn, die Stute, mit der sie vor Jahresfrist bei der EM in Rotterdam dreimal Gold gewann, „für zwei Prüfungen heißlaufen zu lassen, wenn die anderen Pferde schon auf einem guten Niveau sind“, sagte die Rheinbergerin. Sie will schließlich nicht als Statistin in Balve antreten: „Wenn ich zu einem Turnier komme, möchte ich auch Topleistung abliefern.“ Mit einer anderen als dieser Einstellung hätte sie vermutlich keine sechs olympischen Goldmedaillen gewonnen.

Und so geht Isabell Werth mit der 15-jährigen Stute Weihegold und dem 14-jährigen Wallach Emilio in Balve auf das Viereck. Vor allem die stoisch-gelassene Weihegold ist in unzähligen Championaten erprobt, mit ihr gewann Werth dreimal in Folge den Weltcup sowie Olympia-Gold und -Silber 2016 in Rio. Mit Emilio holte sie zuletzt im Juni in Hagen a.T.W. den Sieg im Grand Prix und im Special.

Große Konkurrenz im Schatten von Schloss Wocklum

Es wird also auch in Balve mal wieder kein Weg vorbeiführen an der „Queen of Dressage“, wie der Weltverband FEI Isabell Werth gerne nennt. Allerdings ist die Konkurrenz groß, denn im Schatten von Schloss Wocklum ist der gesamte deutsche Championatskader vertreten. Die Mannschafts-Olympiasieger Dorothee Schneider (Framersheim) und Sönke Rothenberger (Bad Homburg) starten mit Faustus und Santiano, Team-Weltmeisterin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) bringt ihr Toppferd Dalera an den Start.

„Für uns ist Balve das wichtigste Turnier des Jahres“, sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu: „Es ist die einzige Veranstaltung mit Grand Prix, Grand Prix Special und Kür und die einzige mit Meisterschafts-Charakter.“

In Balve endet dann auch die sogenannte Grüne Saison, danach ginge es eigentlich in die Halle. Über die Turniere unter dem Dach macht sich Isabell Werth aber noch keine großen Gedanken. „Es ist ja schon einiges abgesagt worden“, erklärte sie: „Was überhaupt stattfindet, muss man erstmal abwarten.“

Und was ist mit den Sommerspielen im kommenden Jahr? „Wir werden uns wie üblich auf Olympia vorbereiten“, sagte die Bundestrainerin: „Jeder geht seinen individuellen Weg.“ Isabell Werth ist jedenfalls fest von Olympia im kommenden Jahr überzeugt: „Vielleicht anders, kleiner, mit viel weniger oder gar keinen Zuschauern, aber ich gehe davon aus, dass es in irgendeiner Form stattfinden wird.“ Und bis dahin wird sicher auch die Göttin heißgelaufen sein.