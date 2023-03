Alle Siegerinnen und Sieger im Sportschießen und die Gäste in Kamp-Lintfort.

Schießen / Luftgewehr In Kamp-Lintfort schießt Franz-Peter Koziel das Maximum

Kamp-Lintfort. Bei der Kamp-Lintforter Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen überzeugen 82 Sportschützinnen und -schützen, 40 mehr als zuletzt in 2019.

Die Coronapandemie hatte auch die Kamp-Lintforter Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen nach 2019 lahmgelegt. Jetzt ging es aber beim Ausrichter Schützenverein Eintracht Altfeld-Saalhoff auf dem Luftgewehrschießstand in der Begegnungsstätte „Alte Scheune“ in Kamp wieder rund.

In diesem Jahr kamen insgesamt 82 Sportschützinnen und -schützen zusammen, fünf davon waren Jugendliche. Vertreten waren neben dem Ausrichter vier weitere Vereine. Das waren die Bruderschaft St. Bernhardus Rossenray, die Bruderschaft St. Josef Kloster Kamp, der BSV Eintracht Bönninghardt Vierquartieren und die Bruderschaft St. Nepomuk Alt Lintfort. Die Organisatoren freuten sich darüber, dass im Vergleich zu 2019 gleich 40 Schützeninnen und Schützen mehr um den Stadttitel kämpften.

Fünf Jugendliche sind dabei

Reiner Kühne, der neue Vereinsvorsitzende der Gastgeber, begrüßte bei der Siegerehrung die Vertreter der Schützenvereine und Bruderschaften, Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt und Manfred Klessa, Vorsitzender des Stadtsportverbands Kamp-Lintfort, und hob die Leistung von Franz-Peter Koziel hervor. Der Schütze der Bruderschaft St. Bernhardus Rossenray erreichte einmal mehr mit 200 Ringen das mögliche Maximum.

Ein besonderer Dank ging schließlich noch an die Schießwarte Leonhard Nellesen und Hannes Suwe, die an insgesamt vier Tagen, bis in die Abendstunden für den reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe gesorgt hatten.

Bei gleicher Ringzahl entschied übrigens die Zehntelwertung.

Die Ergebnisse

Mannschaften-Damenklasse: 1. SV Eintracht Altfeld-Saalhoff, 568 Ringe; 2. Bruderschaft St. Bernhardus Rossenray, 561; 3. Bruderschaft St. Josef Kloster Kamp 542. -Schützenkl.: 1. BSV Eintr. Bönninghardt Vierquartieren, 561; 2. Altfeld-Saalhoff, 542; 3. Bruderschaft St. Nepomuk Alt Lintfort, 525; -Alterskl.: 1. BB Rossenray, 592; 2. BB Rossenray, 569; 3. Vierquartieren, 532. -Mixkl.: 1. Altfeld-Saalhoff, 510; 2. Vierquartieren, 505; 3. BB Rossenray 493. -Jugendkl.: 1. Altfeld-Saalhoff, 500. Einzel-Damenkl.: 1. Roswita Hellriegel, BB Rossenray, 192; 2. Yvonne Dörr, Altfeld-Saalhoff, 192; 3. Stephanie Dormann, BB Rossenray, 191. -Schützenkl.: 1. Heinz-Dieter Pattberg, Bönninghardt, 192; 2. Lukas Dörr, 190; 3. Sven Mehlig, beide Altfeld-Saalhoff, 187. -Alterskl.: 1. Franz-Peter Koziel, 200; 2. Karl-Heinz Vahnenbruck, 196; 3. Harald Keil, alle BB Rossenray, 196. -Jugendkl.: 1. Louis Pastoors, 191; 2. Yasmine Pastoors, beide Altfeld-Saalhoff, 174; 3. Hannah Völkel, Bönninghardt, 168.

