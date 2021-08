Sascha Ströter (3. von rechts) freut sich hier mit dem SV Büderich und Trainer Joel Kaworsky (2. von rechts) über den 1:1-Ausgleich gegen Scherpenberg im Kreispokal am Sonntag. Auch in der B-Liga wollen sie jubeln.

Fußball / Kreisliga B In der Kreisliga B, Gruppe 1, starten am 22. August 13 Teams

Am Niederrhein. Anders als in der Fußball-Kreisliga-A wird es eine Spielklasse tiefer eine ganz normale Hin- und Rückrunde geben. 13 Teams spielen in Gruppe 1.

Nun sind auch die Spielpläne für die beiden B-Ligen im Fußballkreis Moers fix. Doch im Gegensatz zur A-Liga wird hier, wie schon in der vergangenen, annullierten Saison, eine normale Hin- und Rückrunde gespielt. Da der SSV Lüttingen freiwillig mit seiner zweiten Mannschaft in die C-Liga antritt, spielen in Gruppe eins 13, in der Gruppe zwei 14 Mannschaften.

Der jeweilige Meister steigt am Saisonende in die A-Liga auf, der Tabellenletzte der Gruppe 1 und die letzten beiden der Gruppe zwei in die C-Liga ab. Los geht es auch hier am 22. August. Die Hinrunde endet am 14. November. Am 28. November und 5. Dezember geht es bereits mit zwei Rückrundenspieltagen weiter. Im neuen Jahr geht schließlich am 6. März wieder los, die Spielzeit endet am 22. Mai 2022.

Hier folgt der Spielplan der Kreisliga B, Gruppe 1, in Klammern die Rückrundentermine:

Sonntag, 22. August (28. November): SV Menzelen – Viktoria Birten, Rumelner TV II – SV Orsoy, Borussia Veen II – SV Sonsbeck III, SV Büderich – SV Ginderich, FC Rumeln-Kaldenhausen III – SV Budberg IV, SV Vynen-Marienbaum – Concordia Rheinberg II, spielfrei: SV Budberg II.

Sonntag, 29. August (5. Dezember): Viktoria Birten – SV Büderich, SV Ginderich – SV Vynen-Marienbaum, SV Sonsbeck III – Rumelner TV II, SV Budberg IV – Borussia Veen II, SV Orsoy – SV Menzelen, Concordia Rheinberg II – SV Budberg II, spielfrei: FC Rumeln-Kaldenhausen III.

Sonntag, 5. September (6. März): Concordia Rheinberg II – SV Ginderich, SV Budberg II – FC Rumeln-Kaldenhausen III, SV Büderich – SV Orsoy, SV Menzelen – SV Sonsbeck III, Rumelner TV II – SV Budberg IV, SV Vynen-Marienbaum – Viktoria Birten, spielfrei: Borussia Veen II.

Sonntag, 12. September (13. März): SV Sonsbeck III – SV Büderich, FC Rumeln-Kaldenhausen III – Borussia Veen II, SV Budberg IV – SV Menzelen, SV Orsoy – SV Vynen-Marienbaum, Viktoria Birten – Concordia Rheinberg II, SV Ginderich – SV Budberg II, spielfrei: Rumelner TV II.

Sonntag, 19. September (20. März): Rumelner TV II – FC Rumeln-Kaldenhausen III, SV Budberg II – Borussia Veen II, SV Büderich – SV Budberg IV, SV Ginderich – Viktoria Birten, Concordia Rheinberg II – SV Orsoy, SV Vynen-Marienbaum – SV Sonsbeck III, spielfrei: SV Menzelen.

Sonntag, 26. September (27. März): FC Rumeln-Kaldenhausen III – SV Menzelen, SV Sonsbeck III – Concordia Rheinberg II, SV Budberg IV – SV Vynen-Marienbaum, SV Orsoy – SV Ginderich, Viktoria Alpen – SV Budberg II, Borussia Veen II – Rumelner TV II, spielfrei: SV Büderich.

Sonntag, 3. Oktober (3. April): SV Ginderich – SV Sonsbeck III, SV Budberg II – Rumelner TV II, SV Büderich – FC Rumeln-Kaldenhausen III, SV Menzelen – Borussia Veen II, Viktoria Birten – SV Orsoy, Concordia Rheinberg II – SV Budberg IV, spielfrei: SV Vynen-Marienbaum.

Sonntag, 10. Oktober (10. April): FC Rumeln-Kaldenhausen III – SV Vynen-Marienbaum, SV Sonsbeck III – Viktoria Birten, Borussia Veen II – SV Büderich, SV Budberg IV – SV Ginderich, SV Orsoy – SV Budberg II, Rumelner TV II – SV Menzelen, spielfrei: Concordia Rheinberg II.

Sonntag, 17. Oktober (18. April): SV Budberg II – SV Menzelen, SV Büderich – Rumelner TV II, SV Orsoy – SV Menzelen, Viktoria Birten – SV Budberg IV, Concordia Rheinberg II – FC Rumeln-Kaldenhausen III, SV Vynen-Marienbaum – Borussia Veen II, spielfrei: SV Ginderich.

Sonntag, 24. Oktober (24. April): SV Sonsbeck III – SV Budberg II, Borussia Veen II – Concordia Rheinberg II, SV Budberg IV – SV Orsoy, SV Menzelen – SV Büderich, Rumelner TV II – SV Vynen-Marienbaum, FC Rumeln-Kaldenhausen III – SV Ginderich, spielfrei: Viktoria Birten.

Sonntag, 31. Oktober (8. Mai): SV Budberg II – SV Büderich, SV Sonsbeck III – SV Budberg IV, Viktoria Birten – FC Rumeln-Kaldenhausen III, SV Ginderich – Borussia Veen II, Concordia Rheinberg II – Rumelner TV II, SV Vynen-Marienbaum – SV Menzelen, spielfrei: SV Orsoy.

Sonntag, 7. November: (15. Mai): SV Budberg II – SV Budberg IV, Borussia Veen II – Viktoria Birten, SV Büderich – SV Vynen-Marienbaum, SV Menzelen – Concordia Rheinberg II, Rumelner TV II – SV Ginderich, FC Rumeln-Kaldenhausen III – SV Orsoy, spielfrei: SV Sonsbeck III.

Sonntag, 14. November (22. Mai): SV Sonsbeck III – FC Rumeln-Kaldenhausen III, SV Orsoy – Borussia Veen II, Viktoria Birten II – Rumelner TV II, SV Ginderich – SV Menzelen, Concordia Rheinberg II – SV Büderich, SV Vynen-Marienbaum – SV Budberg II, spielfrei: SV Budberg IV.

