In der Fußball-Kreisliga A geht Kampf um die Spitze weiter

Am Niederrhein. Nach dem Topspiel in der Fußball-Kreisliga A startet die englische Woche. Für die Vereine der oberen Tabellendrittel geht’s um den Spitzenplatz.

Nach dem Topspiel in der Fußball-Kreisliga A startet die englische Woche: Nachdem sich Tabellenführer Concordia Rheinberg und Verfolger Borussia Veen am Wochenende Unentschieden trennten, geht es bereits heute und morgen mit dem nächsten kompletten Spieltag weiter. Concordia tritt dabei am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr bei Alemannia Kamp an.

„Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften darauf bedacht waren, nicht viele Fehler zu machen“, sagt Concordia-Trainer Manfred Wranik im Rückblick auf das 1:1 im Spitzenspiel, womit seine Mannschaft Platz eins behaupten konnte. Er räumt aber ein: „Veen hatte die größeren Torchancen und hätten das Spiel gewinnen können.“

Lange lagen die Rheinberger auch durch ein frühes Veener Tor zurück und kamen erst kurz vor dem Ende durch ein Eigentor der Borussia zum Ausgleich. „Wir haben in der zweiten Halbzeit etwas umgestellt und es besser gemacht, so dass wir einen glücklichen Punkt holen konnten, den wir gerne mitnehmen“, fasst Wranik zusammen.

Jonas van den Brock ist verletzt

Dieser Punkt wurde aber durchaus teuer bezahlt, denn Jonas van den Brock verletzte sich und Alexander Bentgens sah eine Rote Karte. Beide fehlen in Kamp.

„Das ist eine richtig gute Mannschaft, auch wenn sie in den letzten Spielen nicht gepunktet haben“, sagt Wranik über die Alemannia, die zuletzt zweimal klar verloren hatte. „Gegen uns ist es für sie ein anderes Spiel“, warnt Wranik aber und führt aus: „Wenn du ungeschlagen oben stehst, wollen dich alle gerne ärgern und sind besonders motiviert. Ich erwarte einen heißen Tanz. Aber wir haben eine breite Brust und wollen drei Punkte mitnehmen.“

Kamp verliert zuletzt zwei Topspiele

Ganz anders ist es um das Selbstbewusstsein der Kamper bestellt, die zuletzt zwei Topspiele gegen Konkurrenten aus dem oberen Tabellenbereich deutlich verloren. Gegen Veen gab es zu Hause gar ein 0:7, gefolgt von einer 0:3-Auswärtsniederlage beim SV Schwafheim. „Die Ergebnisse waren natürlich katastrophal“, ärgert sich Kamps Trainer Sjard Schürmann.

Er selbst verpasste eine der Niederlagen krankheitsbedingt. Genau wie zahlreiche seiner Akteure zuletzt nicht zur Verfügung standen. „Wir haben total viele Ausfälle“, berichtet er und konkretisiert: „Uns fehlen regelmäßig sieben bis acht Spieler, mit denen wir eigentlich fest planen.“ Am schwersten wiegt dabei wohl die Verletzung des in der vergangenen Saison besten Kamper Torjäger Marc Debernitz, der mit einer Schambeinentzündung bis zur Winterpause ausfallen wird.

Alemannia mit dünner Personaldecke

Auch für das heutige Spiel ist die Personaldecke äußerst dünn. „Wir stehen aktuell bei zwölf einsatzfähigen Spielern und müssen mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen“, so Schürmann und das gerade jetzt, da die punktbeste Mannschaft der Liga kommt. „Die Rheinberger spielen eine unfassbare Saison“, erkennt Schürmann an und sagt daher auch: „Es geht für uns darum, irgendwie einen Punkt zu holen.“

Borussia Veen empfängt derweil den SV Sonsbeck II zum Derby. Beide Mannschaften waren in der vergangenen Saison aus der Bezirksliga abgestiegen. Während die Veener allerdings im Aufstiegsrennen liegen, ist Sonsbeck II mit neun Punkten aus neun Spielen nur 15.

Beide Top-Favoriten müssen ran

Mit dem OSC Rheinhausen und TuS Asterlagen spielen außerdem die beiden vor dem Saisonstart als Top-Favoriten der Liga gehandelten Vereine, der OSC Rheinhausen und TuS Asterlagen. Der OSC konnte zuletzt fünf Ligaspiele in Folge gewinnen und bis auf Platz drei klettern, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Rheinberg. Am heutigen Mittwoch hat der OSC den SV Millingen zu Gast. Asterlagen hingegen verlor zuletzt überraschend beim VfL Repelen II und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf Platz eins. Heute spielt Asterlagen gegen den VfL Rheinhausen.

Der VfL Repelen II hat nach dem zweiten Saisonsieg gegen Asterlagen heute ein weiteres Heimspiel und trifft auf Aufsteiger FC Neukirchen-Vluyn II. Außerdem spielt Viktoria Alpen heute zu Hause gegen den SV Budberg II. Alle heutigen Spiele werden um 19.30 Uhr angepfiffen.

Vier weitere Partien stehen am morgigen Donnerstag noch auf dem Programm. Um 19.45 Uhr empfängt der TV Asberg den ESV Hohenbudberg. Jeweils um 20 Uhr spielen Rumelner TV gegen SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen, der FC Rumeln-Kaldenhausen gegen SSV Lüttingen und SV Schwafheim gegen den FC Meerfeld.