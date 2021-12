Imke Martini vom Moerser TV startet beim ISTAF Düsseldorf

Imke Martini vom Moerser TV (im gelbgrünen MTV-Shirt) beim 11. Advent-Indoor-Meeting in Düsseldorf, im Lauf über 60 Meter in der Altersklasse W12, wo sie am Ende als Siegerin hervorging.

Moers. Der Moerser TV startete mit einigen Sprinterinnen und Stabhochspringern beim 11. Düsseldorfer Advent-Indoor-Meeting prima in die Hallensaison.

Mit einer kleinen Mannschaft von Sprinterinnen und Stabhochspringern ging der Moerser TV beim 11. Düsseldorfer Advent-Indoor-Meeting an den Start. In der Altersklasse M/W12 über 60 Meter gab es für die Jungen und Mädchen eine ganz besondere Motivation.

Die ersten drei Läuferinnen und Läufer sollten ein Startrecht im Einlagelauf über 60 Meter beim Internationale Stadionfest, dem ISTAF-Indoor in Düsseldorf, Anfang Februar 2022, erhalten. Mit Imke Martini und Emma Wall waren auch zwei Athletinnen des Moerser TV dabei, die auf diese begehrten Startplätze schielten.

Pech für Emma Wall

Emma Wall hatte leider Pech mit der Zusammensetzung der Läufe. Sie gewann ihren Zeitlauf in starken 8,57 Sekunden überlegen mit über einer halben Sekunde Vorsprung und wurde am Ende Vierte. Die schnellsten Läuferinnen allerdings waren im stärksten Lauf vereint, den Imke Martini in 8,44 sek schließlich für sich entscheiden konnte. Da sie vor lauter Nervosität einen Fehlstart verursacht hatte, hielt sie sich beim zweiten Versuch extrem zurück und musste dann das Feld von hinten aufrollen. Doch die Aufholjagd hat sich gelohnt. Am Ende holte Imke Martini den Gesamtsieg inklusive der Einladung zum ISTAF-Indoor – und das alles obendrein mit einem neuen Vereinsrekord.

Einige Stunden später absolvierte das MTV-Talent dann ihren ersten Stabhochsprungwettkampf und konnte auch hier mit 1,70 Meter den Sieg einfahren.

Lukas Binn springt zum Sieg

In dieser Disziplin gelang schließlich noch Lukas Binn (M13) eine weitere Steigerung. Mit übersprungenen 2,40 m gewann er seine Altersklasse überlegen vor seinem Vereinskameraden Emil Birk, der 2,10 m schaffte. Julian Kambartel (mJU18) übersprang mit neuem Stab und verkürztem Anlauf 3,80 m und wurde damit Zweiter.

Alva Reindl (W12) wurde außerdem über 2000 m Bahngehen Dritte in 13:03,11 min, war aber mit ihrer Zeit nicht ganz zufrieden, denn sie blieb bei diesem Ergebnis hinter ihrer Bestzeit zurück.

