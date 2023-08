Im Pokal trifft der Moerser SC auf einen Zweitligisten

Moers. Vor dem Start in der Volleyball-Regionalliga bestreitet der Moerser SC einige Testspiele. Los geht es am 10. August bei einem Drittligisten.

Mit einem doch umfangreiches Testspielprogramm bereitet sich Volleyball-Regionalligist Moerser SC auf die am 17. September bei der SG Coesfeld startende Saison vor. „Wir haben uns vor den Sommerferien mit einigen Trainingseinheiten noch gut vorbereitet und wollen die intensive Phase bis zum ersten Spiel ausnutzen, auch topfit in die Saison zu gehen“, sagt Trainer Hendrik Rieskamp.

Erster Aufschlag beim FCJ Köln

Schon am nächsten Donnerstag, 10. August, geht es um 19 Uhr beim Drittligisten FCJ Köln mit der Testserie los. Am 22. August wird ebenfalls um 19 Uhr beim Oberligisten Kevelaerer SV aufgeschlagen. Dann steht am 26. August ein Vorbereitungsturnier um den „Tebu Cup“ auf dem Programm. Gastgeber sind die in der 3. Liga spielenden Tebu Volleys aus dem Tecklenburger Land. Mit dabei ist auch noch Drittligist Oldenburger TB sowie ein niederländisches Team.

MTV Köln kommt nach Moers

Gegen den Regionalligisten MTV Köln steht für den MSC am Mittwoch, 6. September, um 19.45 Uhr im Enni-Sportzentrum in Rheinkamp ein Heimtest an, bevor der Höhepunkt der Vorbereitung wartet. Im WVV-Pokal bekommt es der Moerser SC am 10. September ab 16 Uhr im Enni-Sportzentrum mit dem Zweitligisten Volleys Münster zu tun. „Das wird für unsere Mannschaft sicher eine schöne Herausforderung werden“, betont Trainer Hendrik Rieskamp.

