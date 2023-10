Im Moerser Fußball-Kreispokal kommen die Favoriten weiter

In einem Testspiel besiegte am 23. Juli der FC Neukirchen-Vluyn (blau) mit 1:0 gegen den 1. FC Lintfort, hier mit Hendrik Schons (links). Nun sind beide Teams im Kreispokal weiter.

Am Niederrhein. Nach Fußball-Bezirksligist TuS Xanten stehen auch Landesligist 1. FC Lintfort und Bezirksligist FC Neukirchen-Vluyn im Kreispokal-Viertelfinale.

Nach den Bezirksliga-Fußballern des TuS Xanten, die vor einer Woche sich mit 3:2 nach Verlängerung beim A-Liga-Spitzenreiter Borussia Veen durchsetzten, haben sich nun auch Landesligist 1. FC Lintfort sowie Bezirksligist FC Neukirchen-Vluyn für das Viertelfinale im Andreas-Thiemann-Kreispokal qualifiziert. Fest steht bereits, dass dieses zwischen dem 7. und 9. November ausgetragen wird.

Der 1. FC Lintfort setzte sich locker mit 4:0 (3:0) beim A-Ligisten SSV Lüttingen durch und war über die gesamte Spielzeit das tonangebende Team. So war dann FC-Coach Meik Bodden dieses Mal auch zufrieden: „Lüttingen hat sich gut gewehrt, aber wir haben eine reife Leistung gebracht und in der ersten Halbzeit den Grundstein für den verdienten Erfolg gelegt. Es war schon eine klare Angelegenheit. Aber wir werden erst am Freitag im nächsten Meisterschaftsspiel bei den Sportfreunden SF Lowick sehen, ob wir wirklich die Kurve kriegen.“

1. FC Lintfort war zur Halbzeit beim A-Ligisten SSV Lüttingen durch

Schon zur Halbzeit war im Grunde alles klar. Da führten die Lintforter vor den 200 Zuschauern durch einen verwandelten Elfmeter von Emirhan Karaca (11.), der selbst im Strafraum gelegt wurde, sowie den Toren von Tim Konrad (33.) und Robin von Radecke (44.) mit 3:0. Nach der Pause ließ es der 1. FC Lintfort etwas ruhiger angehen, war durch Cedrik Sprenger in der 84. Minute aber nochmals erfolgreich zum 4:0-Endstand.

Wesentlich spannender machte es dagegen der FC Neukirchen-Vluyn beim 4:3 (3:3)-Erfolg über den B-Ligisten SV Menzelen. Nach 19 Minuten führte der FCNV vor mehr als 200 Zuschauern durch die Treffer von Kayode Jacob Eniola (7.), Yassin Ait-Dada (18.) sowie Arjeton Krasniqi (19.) bereits deutlich mit 3:0 und sah schon wie der sichere Sieger aus. Doch dann hörte der Bezirksligist auf zu spielen, das Team fiel in einen Tiefschlaf und kassierte innerhalb von 13 Minuten drei Treffer zum 3:3-Ausgleich.

Der FC Neukirchen-Vluyn macht es nach 3:0 beim SV Menzelen richtig spannend

Mit dem 1:3 durch Eloi Vives Adrian (24), dem auch das 2:3 (32.) gelang, bekamen die Menzelener Oberwasser. Dem SVM gelang nun alles, den Gästen hingegen kaum noch etwas. So war es auch nicht mehr verwunderlich das den Hausherren durch Niklas Kiwitt (37.) sogar noch das 3:3 vor dem Halbzeitpfiff gelang.

„In dieser Phase waren wir überhaupt nicht anwesend. Menzelen spielte da sehr dynamisch und so nahm das Unheil seinen Lauf“, sah FCNV-Coach Anel Pedljic allerdings nach der Pause, dass seine Mannschaft den Schock des verspielten Drei-Tore-Vorsprung doch überwunden hatte. „Im zweiten Spielabschnitt hatten wir dann wieder mehr Spielanteile. Durch das zweite Tor von Astrit Krasniqi zum 4:3, der einen Distanzschuss im Menzelener Tor unterbrachte, sind wir von der Verlängerung verschont geblieben. Aufgrund der spielerischen Vorteile haben wir nicht unverdient gewonnen.“

Beide Mannschaften trafen zudem noch jeweils einmal die Latte, aber nicht mehr das Tor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region