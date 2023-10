Im Kreispokal siegen die Frauen des GSV Moers mit 26:1

Am Niederrhein. Im Viertelfinale des Fußball-Kreispokal gelingt Frauen-Niederrheinligist GSV Moers ein 26:1 gegen den Kreisligisten SV Menzelen.

Das Halbfinale im Frauen-Ernst-Vieler-Kreispokal ist komplett. Nach den Fußballerinnen des Landesligisten SV Budberg und OSC Rheinhausen (wir berichteten) zogen nun auch Niederrheinligist GSV Moers sowie Kreisligist TuS Borth in die Runde der letzten Vier ein, die im nächsten Jahr zwischen dem 26. und 28. März ausgetragen wird. Die Auslosung hierzu nimmt Pokalspielleiter Murat Us am kommenden Sonntag nach dem Kreisliga-Spiel des SV Alemannia Kamp gegen den SV Menzelen durch.

Der aufopferungsvoll kämpfende Kreisligist SV Menzelen hatten gegen das schnelle Kombinationsspiel des Niederrheinligisten GSV Moers nicht den Hauch einer und unterlag mit 1:26 (0:14). „Über das Spiel muss ich bei einem solchen Ergebnis nicht viel sagen. Wir haben auch nur zehn Spielerinnen eingesetzt“, wollte GSV-Coach Eckart Schuster das Spiel nicht bewerten. „Für uns war das eine Pflichtaufgabe, die wir souverän gelöst haben. Unsere Gegnerinnen haben aber eine tolle Moral und haben die Partie zu Ende geführt. Dafür gebührt ihnen meine große Anerkennung.“

TuS Borth setzt sich gegen Borussia Veen durch

Jeweils sechsmal waren Kira Schuster und Ayumi Saito erfolgreich, fünfmal traf Sena Alina Gökcek. Emma Hilbrands (3), Franziska Döpp (3), Elona Sadiku (2) sowie Malin-Nikola Gerken sorgten für die restlichen neun Tore. Das Ehrentor des SVM gelang Melina Kosthorst zum 1:19.

Im Duell der beiden Kreisligisten setzte sich der TuS Borth deutlich und verdient mit 4:0 (2:0) im Nordduell gegen Borussia Veen durch. Vor der Pause sorgten Ramona Janßen (15.) sowie Maike Lohmann (25.) mit ihren Toren zum 1:0 und 2:0 für die Vorentscheidung. Auch in den zweiten 45 Minuten war Borth das bessere Team und erhöhte durch zwei Treffer von Ann-Kathrin Gerritz (70., 73.) noch auf 4:0.

