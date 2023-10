Im Bambini-Dreikampf ist der Reitverein Eversael unschlagbar

Am Niederrhein. Die Titel des Kreispferdesportverband Wesel im Vier- und Dreikampf sind vergeben. Der RFV Graf von Schmettow Eversael glänzt bei den Kleinen.

Jetzt sind auch die Kreismeistertitel des Kreispferdesportverband Wesel im Vierkampf und im altersmäßigen Dreikampf vergeben. Aufgrund der guten Erfahrungen im vergangenen Jahr gab es fünf Wettbewerbe, die vor allem an die Heranführung des Reiternachwuchses an den klassischen Kreis-Vierkampf auf dem Niveau der Klasse E ausgerichtet waren. So gab es einen Bambini-Dreikampf mit den Teilprüfungen 25-Meter-Freistil-Schwimmen, 400-Meter-Laufen und einer Führzügelklasse.

Beim ausrichtenden Verein ZRuFV Diana Diersfordt in Flüren setzte sich bei den Bambini mit großem Abstand der RFV Graf von Schmettow Eversael durch, gefolgt vom Ausrichter und dem RSV St. Hubertus Wesel-Obrighoven. Im Einzel ließen die Eversaeler dann überhaupt nichts anbrennen, Phil Harting siegte vor seinen Vereinskameradinnen Mara Wickhorst und Paula Barten.

Beim normalen Dreikampf waren 50 Meter Schwimmen, 2000 Meter Laufen und ein Dressurwettbewerb Kl. E mit Hilfszügeln gefordert. Beim Nachwuchs-Vierkampf wurden die die gleichen Anforderungen gestellt, mit einem Springreiterwettbewerb zusätzlich. Beim Kreis-Vierkampf der Kl. E gab es in der Dressur keine Hilfszügel mit einem Springen der Kl. E. Außerdem gab es einen Ü16-Vierkampf für Mannschaften für die älteren Kinder.

Gastgeber gewinnt mit der Mannschaft

Den Team-Dreikampf entschied der Gastgeber klar für sich, vor RSV St. Hubertus Wesel-Obrighoven. Den Nachwuchs-Vierkampf sicherte sich die Mannschaft des RSV St. Hubertus Wesel-Obrighoven, vor den Gastgebern, Dritter wurde der ZRFV von Lützow Hamminkeln. Im Einzel siegte Marit Weinkath vom RSV St. Hubertus Wesel-Obrighoven, vor Jule Neumann vom ZRuFV Diana Diersfordt und Johanna Barten vom RFV Graf von Schmettow Eversael.

Auch den Kreis-Vierkampf gewann der RSV St. Hubertus Wesel-Obrighoven vor dem RFV Graf von Schmettow Eversael.

Beim Ü16-Vierkampf waren lediglich zwei Nennungen eingegangen. Der Kreisverband hofft darauf, dass im nächsten Jahr die Konkurrenz wieder deutlich größer sein wird

