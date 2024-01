HSG VeRuKa verpflichtet Ex-Bundesliga-Keeper Jens Bothe

Moers Bevor MTV Dinslaken II kommt, verstärkt sich der Handball-Verbandsligist – als Ersatz für den verletzten Stammkeeper Sebastian Brysch.

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen ist schon seit längerem äußerst fokussiert. Der Handball-Verbandsligist verfolgt bekanntlich ein ganz großes Ziel, sich eines der zahlreichen Tickets zu sichern, das zum Aufstieg in die Oberliga berechtigt. Die HSG-Verantwortlichen wollten deshalb auch nichts dem Zufall überlassen und haben wegen der aktuellen Handverletzung von Stammkeeper Sebastian Brysch noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

VeRuKa-Spielertrainer Mirko Szymanowicz ließ dabei seine guten Kontakte spielen und verpflichtete kurzerhand seinen alten Kumpel Jens Bothe – mittlerweile ein „Handball-Rentner“, aber immerhin mit Bundesligaerfahrung bei der HSG Düsseldorf sowie etlichen Spielen beim damaligen Zweitligisten OSC Rheinhausen. Jens Bothe wird aller Voraussicht nach so lange aushelfen, bis sich Sebastian Brysch wieder gesund meldet. Der Torhüter sitzt aber auf jeden Fall schon am kommenden Samstag, 19 Uhr, im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des MTV Dinslaken auf der Bank.

Jens Bothe sitzt bereits Samstag gegen MTV Dinslaken II auf der VeRuKa-Bank

„Ich bin richtig froh, dass uns Jens in dieser schwierigen Situation aushilft“, betont Mirko Szymanowicz. „Klar ist, Jens Bothe gilt als Backup hinter Yannic Wächter, der auch gegen Dinslaken anfangen wird. Aber um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir unbedingt zwei gesunde Torhüter.“ Mirko Szymanowicz jedenfalls ist von Jens Bothe überzeugt, denn die beiden 37-Jährigen kennen sich gefühlt schon ewig, wie unter anderem aus gemeinsamen Zeiten beim GSG Duisburg oder später dann beim OSC Rheinhausen. Ob Jens Bothe allerdings überhaupt zum Einsatz kommt, wird sich schließlich noch zeigen. Fakt ist aber: Der derzeitige Tabellensiebte Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen benötigt nicht nur einen einzelnen Mann, sondern ein gesamtes, intaktes Kollektiv, um gegen den aktuelle Tabellenzweiten MTV Dinslaken II zu bestehen.

„Ich denke, es wird ein schweres, ganz enges Match“, ist Mirko Szymanowicz sicher. „Aber wir werden vor allem zu Hause alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir diesen Gegner schlagen.“ VeRuKa war zwar vergangenes Wochenende bei der „Übermannschaft“ des Tabellenführers HSV Dümpten chancenlos, doch die Moral stimmte und das Team hat sich dort mehr als ordentlich verkauft.

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen will den Hinspielerfolg wiederholen

Die Hausherren müssen sich diesmal aber so schnell wie möglich in der eigenen Deckung orientieren und den Gegner aktiv in dessen Spielfluss stören. Dies gelang schon beim souveränen 24:20-Hinspielerfolg in bester Manier. Allerdings hat sich Aufsteiger Dinslaken nach wie vor eine gewisse Lockerheit und ganz viel Spaß erhalten, ist deshalb auch in fast allen Spielen imstande, sein geballtes Repertoire abzurufen und nahezu jedes Team der Liga zu ärgern.

„Diesen starken Gegner noch einmal zu schlagen, ist genug Anreiz, um am Samstag an unserem Leistungslimit zu kratzen“, ist Mirko Szymanowicz sicher. „Wir sind mutig und stark genug, müssen aber immer wachsam sein.“

PERSONELLES

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen wird aller Voraussicht nach bis auf Sebastian Brysch komplett auflaufen. Also auch mit Mirko Szymanowicz, dessen Rote Karte jüngst beim HSV Dümpten nach einem „Gesichtstreffer“ gegen einen Gegenspieler nur eine Matchstrafe war und somit keine weiteren Konsequenzen nach sich zieht. Szymanowicz ist also wieder dabei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region