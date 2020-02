HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen reicht solide Vorstellung

Ausgeprägte kämpferische Einlagen, gewünschte Emotionen oder gar Spannung waren eher die Ausnahme, weshalb das Derbyfieber auch nie richtig ausbrach: Handball-Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen wurde im heimischen Albert-Einstein-Gymnasium nicht gefordert, dabei seiner Favoritenrolle gerecht und schlug so seinen schwachen Kontrahenten SV Neukirchen mit 29:22 (13:9). Dafür reichte den Gastgebern eine solide Vorstellung. Mehr war nicht nötig.

Während die HSG sich mit diesem Erfolg in der Tabellenspitzengruppe festgebissen hat, wird im Lager des SV Neukirchen das Zittern um den Klassenerhalt immer heftiger, zumal die Turnerschaft Lürrip bei Adler Königshof II gewonnen und so den Abstand Richtung Mittelfeld für den SV Neukirchen vergrößert hat.

Der Gastgeber findet die Lücken

Die Konkurrenten verfolgten im Derby bei ihrer Deckungsausrichtungen eine ähnliche Strategie, mit einer leicht verschobenen, jeweils offensiveren 6:0-Formationen. Vennikel richtete sein Hauptaugenmerk dabei auf SVN-Haupttorschützen Philipp Peich, sowie die Gäste auf HSG-Rückraum-Ass Mirko Szymanowicz. Die Auswirkungen waren aber unterschiedlich. Auf beiden Seiten kränkelte zwar sichtlich der Spielfluss. Oft fehlte es den Aktionen an Geschwindigkeit oder Kreativität. Die Hausherren hatten aber dennoch die besseren Lösungen parat. Die beiden Außen – Torben Nepicks und Domenic Gatza – schulterten Verantwortung, waren treffsicher. Auch das Spiel über den Kreis war ordentlich und die HSG fand immer die Lücken – vor allem auf der halbrechten Deckungsseite der Gäste.

Neukirchen hingegen verstrickte sich in Einzelaktionen, traf regelmäßig die falschen Entscheidungen. Die Palette der technischen Patzer – Fang-, Schritt- oder Passfehler – war haarsträubend. Aljosha Akuinor erwischte auf seiner ungeliebten halbrechten Position einen „gebrauchten Tag“. Der SVN rannten daher der ganzen Partie größeren Rückständen hinterher.

Nach dem Seitenwechsel ging es dann ruckzuck: Neukirchen präsentierte sich eine gute Viertelstunde völlig indisponiert. Einige Spieler ließen die Einstellung vermissen, gaben sich frühzeitig geschlagen. Schließlich brachen beide Mannschaftsteile ein. SVN-Keeper Andreas Dürdoth bekam kaum eine Hand an den Ball. Entweder die HSG-Akteure warfen völlig frei auf sein Tor, oder er hatte obendrein noch Pech. Allerdings hütete er die gesamten 60 Minuten den Kasten, seine Kollegen saßen auf der Bank.

Die HSG-Spieler hatten es einfach, brauchten nur noch auf die Fehler des Gegners zu lauern. Die Vorentscheidung war somit schnell erzwungen (23:12/46. Minute).

Der Gast schaffte es zumindest in der Endphase den kompletten Absturz zu verhindern. Die Deckungsumstellung auf eine 4:2-Variante griff. Neukirchen konnte Ergebniskosmetik betreiben – auch, weil die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen das zuließ, den geschlagenen Rivalen nun machen ließ.

HSG: Nepicks 7, Szymanowicz 6/1, Gatza 5, T. Dickel 4, Coß 2, Kox 2, P. Dickel 2, Fenzel 1.

SVN: Peich 11/3, Fietze 2, Hadamer 2, Krölls 2, Lohmann 2, Vook 1, Toschki 1, Kühn 1.

>>>DAS SAGEN DIE TRAINER

Helmut Menzel (HSG): „Wir haben das Derby von Beginn an sehr diszipliniert gestaltet. Meine Mannschaft war fokussiert und hat über weite Strecken einen charakterlich starken Auftritt abgeliefert. Wir haben sprichwörtlich über den Kampf ins Spiel gefunden und am Ende auch verdient gewonnen.“

Thomas Pannen (SVN): „Die Niederlage geht in Ordnung. Einige meiner Spieler haben zu Beginn des zweiten Abschnitts wohl die Einstellung in der Kabine vergessen. Wir haben in dieser Zeit das Spiel verloren. Der Auftritt wurde zwar wieder besser, doch mehr als Ergebniskosmetik war es dann doch nicht.“