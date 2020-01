Moers. Handball-Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen muss trotz Personalsorgen zurück in die Spur finden. Am besten beim TSV Kaldenkirchen.

HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen muss eine Reaktion zeigen

Der Stachel der Enttäuschung sitzt immer noch tief. Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen hat vergangenes Wochenende bei der 25:35-Heimpleite im Spitzenspiel gegen das Top-Team aus Geistenbeck satten Schiffbruch erlitten und sich somit aus dem Titelrennen verabschiedet. Aber es ist keine Zeit um unendlich lange Trübsal zu blaßen. Die Verbandsliga-Handballer müssen sich auf die nächsten, schweren Aufgaben fokussieren. Die Menzel-Schützlinge treten Samstag, um 19 Uhr, beim heimstarken TSV Kaldenkirchen an.

In dieser Partie steckt reichlich Zündstoff. Kaldenkirchen (17:7 Punkte) hat die große Möglichkeit den Rivalen aus Vennikel (18:6 Zähler) in der Tabelle zu überholen. Die TSV-Spieler haben dazu eindeutig das Rüstzeug. Die Stärken in der Offensive liegen eindeutig im Rückraum – hier spielt die Musik. Mike Tötsches & Co können mit ihrer temporeichen Spielweise mächtig Druck aus der zweiten Reihe erzeugen, Lücken reißen und Torchancen kreieren. Die Gäste kennen die zahlreichen Vorzüge ihres Kontrahenten und werden diesbezüglich schon die richtigen Schlüsse ziehen. Aber will die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen wieder zurück in die Erfolgsspur, so muss in erster Linie an der eigenen Leistungsschraube gedreht werden.

Leistung stabilisieren

„Wir haben unter der Woche den schwachen Auftritt gegen Geistenbeck angesprochen und aufgearbeitet“, so HSG-Coach Helmut Menzel. „Ich erwarte selbstverständlich eine Reaktion meiner Jungs. Aber wir müssen uns auch erst einmal sammeln, die Ruhe bewahren und die Leistung wieder stabilisieren.“ Die HSG Vennikel vermisst natürlich schmerzlich ihre beiden torgefährlichen langzeitverletzten Stammkräfte Fabian Schwartz und Pascal Wolfhagen. Die Mannschaft kann die Ausfälle nicht kompensieren. Insbesondere in der Offensive fehlen die Alternativen, die in die Bresche springen und nötige Verantwortung schultern.

Mirko Szymanowicz gibt daher notgedrungen den Alleinunterhalter. Die Mannschaft ist somit deutlich einfacher auszurechnen, als noch vor einigen Wochen