HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen müht sich zum Arbeitssieg

Moers Handball-Verbandsligist bleibt beim 30:28-Erfolg gegen TV Oppum II hinter seinen Möglichkeiten – Brysch, Krogmann und Fietze verlängern

„Es war unser zweitschlechtestes Saisonspiel – aber wir haben dennoch die Punkte“, so HSG-Spielertrainer Mirko Szymanowicz nach dem mühsamen 30:28 (14:18)-Arbeitssieg über die ansonsten so schwache Reserve des TV Oppum. Er und seine Jungs hatten sich dabei im Vorfeld der Partie so viel vorgenommen. Immerhin lieferten die Verbandsliga-Handballer ihr schlechtestes Saisonspiel bei der völlig unnötigen 26:27-Hinspielniederlage in Krefeld-Oppum ab.

Bei VeRuKa, die sich in den vergangenen Wochen mit überzeugenden und stabilen Leistungen prima präsentiert haben, war ausgerechnet gegen Oppum II wieder ziemlich viel Sand im Getriebe.

Hausherren finden überhaupt nicht ihren Rhythmus

Die Hausherren fanden überhaupt nicht ihren Rhythmus – es klemmte an allen Ecken und Enden. Insbesondere der Auftritt in der eigenen Defensive war richtig übel. Es passte einfach nichts: Die Aggressivität, die Laufbereitschaft oder auch die Zuordnungen. Die HSG-Spieler kamen in der Regel immer einen Schritt zu spät. Vor allem der ehemalige HSG-Spieler Eric Schwarz konnte nach Belieben schalten und walten, legte seinem Ex-Verein insgesamt neun vorzeitige „Weihnachtsgeschenke“ unter den Tannenbaum.

Aber auch die HSG-Offensive agierte nicht besser als eine laues Lüftchen. Es fehlte an Präzision im Spielaufbau und im Abschluss. Gerade die zuletzt mehrfach gelobten Steffen Langer und Mirko Krogmann agierten insgesamt schwach.

Die Einstellung bei VeRuKa wird besser

VeRuKa konnte auch nach dem Seitenwechsel keinen Glanz verbreiten, aber zumindest die Einstellung stimmte fortan. Die Mannschaft krempelte kollektiv die Ärmel auf und kämpfte nun auf einem überzeugenden Niveau.

Vennikel erspielte sich durch die Leistungssteigerung kleine Vorteile, konnte aber weiterhin nie seine vielen und guten Qualitäten abrufen. Es blieb ein mühsamer Auftritt – und das bis zum Abpfiff. Niklas Kugel und Nikolai Lenz übernahmen jedoch nun viel Verantwortung.

„Wir mussten für die beiden Punkte viel arbeiten. Das Spiel war nicht schön, aber erfolgreich“, beschließt Mirko Szymanowicz.

Routiniertes Trio verlängert bei der HSG

VeRuKa vermeldet die ersten drei Vertragsverlängerungen: Torwart Sebastian Brysch, Allrounder Gerit Fietze und Rückraumspieler Mirko Krogmann tragen auch in der kommenden Saison das HSG-Trikot.

HSG: Tervoort 9, Szymanowicz 5/2, Lenz 4, Langer 3, T. Dickel 2, Kugel 2, Bay 2, Krogmann 1, Fietze 1, Schmitz 1.

