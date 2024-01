HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen beim ungeschlagenen Primus

Moers In der Handball-Verbandsliga spielt der Liga-Dritte HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen im Spitzenspiel beim Tabellenführer HSV Dümpten.

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen hat in den vergangenen Monaten eine stete Entwicklung genommen, mit ansprechenden Leistungen und erfolgreichen Spielen. Die Verbandsliga-Handballer sind daher auf dem direkten Weg, sich einen der begehrten und zahlreichen Aufstiegsplätze in die Oberliga zu sichern. VeRuKa hat sich mit Beharrlichkeit und Ausdauer bis auf den dritten Tabellenplatz hochgearbeitet und sich deshalb auch zurecht das Spitzenspiel beim verlustpunktfreien Ausnahmeteam des HSV Dümpten, am Sonntag, 17 Uhr, verdient.

Dümpten mit dem ehemaligen Zweitligaspieler Mattis Blum

Dümpten ist in der Saison 2023/2024 das Maß aller Dinge. Der Verein wird sich frühzeitig den Titel holen – der Vorsprung auf den aktuellen Zweiten, MTV Dinslaken II, beträgt schon jetzt satte acht Punkte, obwohl die Rückrunde gerade erst begonnen hat. Der HSV dominiert die Konkurrenz nach Strich und Faden. Der „Star“ der Truppe heißt Mathis Blum, ehemaliger Zweitliga-Spieler mit einem breitgefächerten Repertoire, der neben seinem Bruder Lennart für Dümpten aufläuft.

Spielmacher Mattis Blum ist der Unterschiedsspieler, führt momentan auch die Torschützenliste der Verbandsliga an. Ein weiterer Grund, warum der HSV Dümpten in so souveräner Manier auftritt, ist die Kaderzusammenstellung, die kaum Schwachstellen hat. Die gegnerischen Vereine haben es bislang immer vergebens versucht, der nach wie vor blütenweißen HSV-Weste erste Flecken zu verpassen.

Mirko Szymanowicz: „Wir freuen uns riesig auf diesen Vergleich“

„Wir freuen uns riesig auf diesen Vergleich“, betont HSG-Spielertrainer Mirko Szymanowicz. „Meine Mannschaft hat überhaupt nichts zu verlieren, kann dort völlig frei und ohne jeglichen Druck auflaufen. Unser Ziel ist dennoch, Dümpten so lange wie möglich zu ärgern, eventuell sogar zu überraschen. Aber dazu muss bei uns alles passen und der Gegner einen schlechten Tag erwischen.“

VeRuKa muss sich vor allem in der Verteidigung etwas einfallen lassen, sich zum einen laufstark und aggressiv präsentieren, zum anderen gewappnet sein, falls nötig, sofortige Maßnahmen gegen Mathis Blum einzuleiten. „Wir müssen aufpassen und hellwach sein“, ergänzt Mirko Szymanowicz. „Ziel ist es, den HSV Dümpten immer wieder vor neue Aufgaben zu stellen.“

Vergangene Saison noch mit 27:19 in Dümpten gewonnen

In der Offensive bedarf es neben Cleverness und Zielstrebigkeit auch eine gehörige Portion an Geduld. Die Rückraumspieler wie Steffen Langer, Mirko Krogmann oder Nicolai Lenz sollten sich die Zeit nehmen und auch mal geduldig auf die Chancen warten, anstatt schnell und unvorbereitet abzuschließen.

Und die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen weiß durchaus wie in Dümpten gewonnen werden kann. Die Szymanowicz-Jungs siegten in der vergangenen Saison deutlich mit 27:19 – damals allerdings noch gegen eine völlig andere HSV-Mannschaft.

Ligakonkurrent TV Kapellen ist spielfrei.

