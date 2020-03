Moers. In der Handball-Verbandsliga steht das Derby zwischen der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen und dem TV Kapellen an. Im Hinspiel siegte der TVK.

Wenn Emotionen, Kampf und Leidenschaft an erster Stelle stehen und zudem von großer Rivalität gesprochen wird, dann ist Derbyzeit. Diese Begegnungen genießen stets einen übergeordneten Stellenwert – Siege schmecken zuckersüß und Niederlagen sind für lange Zeit schwer verdaulich. In der Handball-Verbandsliga kommt es zu einem interessanten Kräftemessen der gastgebenden HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen und seinem Ortsnachbarn TV Kapellen. Das Lokalderby im Albert-Einstein-Gymnasium beginnt Samstag um 19 Uhr.

TV Kapellen als homogene Einheit

Schon im Hinspiel ging es bekanntlich hoch her: Kapellen stellte allerdings die homogenere Einheit, kam über die mannschaftliche Geschlossenheit und hatte wenig Mühe, den Kontrahenten mit 30:27 in die Schranken zu weisen. Vennikel reiste im vergangenen November als Favorit an, konnte aber die Erwartungshaltung als bis dato verlustpunktfreies Top-Team nicht schultern. Die Mannschaft wurde zudem von der schweren Verletzung von Fabian Schwartz komplett aus dem Tritt gebracht.

Der wurfgewaltige Rückraumspieler war im Hinspiel der einzige Lichtblick, hielt sein Team mit zahlreichen Toren in Halbzeit eins im Rennen. Aber Fabian Schwartz prallte nach dem Seitenwechsel bei einem schnellen Gegenstoß unglücklich mit dem Ellenbogen gegen die Hallenwand hinter dem Tor, musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und später sogar operiert werden. Fabian Schwartz hat seitdem keine einzige Sekunde mehr gespielt.

Nun aber werden die Karten neu gemischt: Die Spieler der HSG sind hochmotiviert und pochen auf Wiedergutmachung. Der Verein muss allerdings zunächst einmal so schnell wie möglich wieder seinen Rhythmus finden. Dies wird schwer genug. Die Mannschaft war zuletzt gleich zweimal in Folge zum Zuschauen verdammt. Der Handball-Verband-Niederrhein (HVN) stellt es den Vereinen bekanntlich derzeit frei, wegen des Corona-Virus’ anzutreten oder zu pausieren. Die Woche davor war Karneval, so dass die HSG ihr letztes Spiel am 15. Februar absolvierte.

HSG Vennikel hofft auf Comeback von Wolfhagen

Die Hausherren wollen sich über eine aufmerksame zweikampfstarke Defensive definieren. Das gesamte Team soll dabei Verantwortung übernehmen mit einer aktiven, selbstbewussten Rolle. Im Angriff müssen vor allem die sich bietenden Chancen genutzt werden. Vennikel hofft auf das Comeback von Pascal Wolfhagen. Es ist durchaus möglich, dass der lange Zeit verletzte Kreisläufer zu einem Kurzeinsatz kommen wird.

Der TV Kapellen reist trotz anhaltender Personalprobleme optimistisch an, will das Derby erneut als Sieger beenden. Und dies, obwohl erneut nicht klar ist, welche Spieler zur Verfügung stehen. Die Blau-Weißen haben aber bislang stets das Beste aus Misere gemacht.

Personalprobleme beim TV Kapellen

Fehlen werden definitiv Christian Lange (Knieverletzung), Julian Schweinsberg (Kreuzband) und Lukas Haas (grippaler Infekt). Fraglich sind die Einsätze von Henrik Bullermann und Leon Schneemann, die zuletzt beide wegen einer Erkältung passen mussten. Rückraumspieler Nils ter Haar laboriert schon seit längerem an einer schmerzhaften Schulterverletzung, konnte jüngst daher nur in der Verteidigung eingesetzt werden.