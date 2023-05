HSG Krefeld verspielt erneut Aufstieg in die 2. Bundesliga

Am Niederrhein. Eine bittere 34:35-Pleite in Oppenweiler/Backnang zerstört die Hoffnungen bei der HSG Krefeld Niederrhein auf die 2. Handball-Bundesliga.

Die HSG Krefeld Niederrhein muss ein weiteres Jahr in der 3. Handball-Liga zubringen. Das Team von Trainer Mark Schmetz verlor am Sonntagabend in einer äußerst engen Partie beim HC Oppenweiler/Backnang acht Sekunden vor Schluss mit 34:35 (15:16) und kann die führenden EHV Aue und TuS Vinnhorst vor dem finalen Match am Pfingstsamstag nicht mehr einholen.

Der Katzenjammer beim Kooperationspartner des Moerser SC, bekanntlich vom Moerser Apotheker Simon Krivec geführt, war nach der Schluss-Sirene natürlich groß.

HSG Krefeld: Klasmann mit neun Treffern

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte die HSG zwar meist die Nase knapp vorn. Am Ende sorgte Tobias Gehrke mit zwei Treffern spät für eine 16:15-Pausenführung der Gastgeber. Auf Krefelder Seite traf Christopher Klasmann in Durchgang eins bei fünf Toren am besten.

Das enge Match setzte sich nach der Pause fort. Zwei Minuten vor Schluss brachte Klasmann die Gäste mit seinem neunten Treffer des Abends mit 34:33 in Führung. Doch die HSG brachte den knappen Vorsprung nicht ins Ziel.

HSG Krefeld am Pfingstsamstag gegen EHV Aue

Die Krefelder hatten sich übrigens in den vergangenen Tage darum bemüht, das finale Aufstiegsrundenspiel gegen den EHV Aue in der großen Yayla-Arena an der Westparkstraße auszutragen. Dort wurde vor 8245 Zuschauern ja bekanntlich schon die Vorrundenpartie gegen den TV Aldekerk (32:32) ausgetragen.

Doch die Mannschaft um Trainer Mark Schmetz bat die Geschäftsführung bereits vor der Partie beim HC Oppenweiler/Backnang darum, es am kommenden Pfingstsamstag (Anwurf: 19 Uhr) bei den gewohnten Abläufen in der Glockenspitzhalle zu belassen.

HSG Krefeld: Bartmann, Bitzel; Obranovic, Dommermuth, Jagieniak (6), Kaysen (1), Brüren (4/2), Braun (5), Hasenforther, Schulz (2), Hahn (2), Klasmann (9/2), Krings, Krass (5).

