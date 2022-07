HSG Krefeld Niederrhein tauscht den Cheftrainer aus

Am Niederrhein. Bei der mit dem Moerser SC fusionierten HSG Krefeld Niederrhein gibt es vor Start der Vorbereitung auf die 3. Handball-Liga einen neuen Trainer.

Drei Tage vor dem Start der Vorbereitung in die neue Saison haben die Drittliga-Handballer der HSG Krefeld Niederrhein, die mit dem Moerser SC fusioniert haben, ihren Cheftrainer getauscht. Maik Pallach (40) muss nach einer enttäuschenden Saison mit verpasster Zweitliga-Rückkehr trotz eines bis 2023 datierten Vertrags gehen. Das im Hintergrund offenbar gärende Vorhaben dauerte nach dem Spielzeit 2021/22 vermutlich deshalb so lange, weil die Verantwortlichen nach einem Nachfolger gesucht hatten.

Dieser ist nun gefunden. Der 35-jährige Niederländer Mark Schmetz kommt von Liga-Konkurrent SGSH Dragons aus Schalksmühle-Halver. Gegen die Drachen hatten die Gelb-Schwarzen in der vergangenen Saison beide Vorrundenspiele sowie die Partie der Aufstiegsrunde verloren.

Schmetz war seit 2019 in Schalksmühle an Bord. Das Fernziel, es ist die 2. Bundesliga zu schaffen, geriet allerdings in der jüngeren Vergangenheit aus den Augen. Bei der HSG Krefeld scheint der Niederländer, der deshalb bei den Dragons am Donnerstag um die Vertragsauflösung gebeten hatte, genau dies wieder ins Auge zu fassen.

Übrigens: Der frühere Neukirchener Chris Oploh bleibt bei der HSG als Co-Trainer im Amt.

