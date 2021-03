Die HSG Krefeld Niederrhein, hier Lars Jageniak (in Schwarz-Gelb) im Testspiel gegen die Ahlener SG, will zurück in die Zweite Liga.

Handball HSG Krefeld Niederrhein peilt Rückkehr in die Zweite Liga an

Am Niederrhein. Der Modus für die Aufstiegsrunde steht: Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein, der mit dem Moerser SC kooperiert, hat Planungssicherheit

Es ist Variante 2B). Mit diesem Modus wird nun Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein, die eine Kooperation mit dem Moerser SC hat, mit deutschlandweit 13 weiteren Vereinen vom 10. April bis 13. Juni ins Rennen um die zwei Aufstiegsplätze zur 2. Bundesliga gehen. Vor und nach den Terminen gibt es noch Ausweichmöglichkeiten. Darüber konnten alle beteiligten Klubs bis zum vergangenen späten Mittwochabend beim Deutschen Handballbund (DHB) abstimmen – und das haben sie gemacht.

HSG Krefeld Niederrhein mit Zwischen- und Finalrunde

In der Variante 2B), wie berichtet, eine von drei Möglichkeiten, wird es eine Vorrunde mit zwei 7er-Gruppen geben. Die Teams treten an sieben Spieltagen in einer einfachen Runde ohne Rückspiele an, wobei jede Mannschaft drei Heim- und drei Auswärtsspiele hat. Die entsprechenden Schlüsselzahlen würden öffentlich gelost, teilt die Spielleitende Stelle der 3. Liga mit.

Simon Krivec mischt bei den Handballern der HSG Krefeld Niederrhein und bei den Volleyballern des Moerser SC mit. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

In der Zwischenrunde wird es wieder Hin- und Rückspiele geben. Da sind die Paarungen bereits festgelegt. Demnach trifft in Spiel 1 der Vierte der Vorrundengruppe A auf den Sieger der Vorrundengruppe B; in Spiel 2 der Dritte der Vorrundengruppe B auf den Zweiten der Vorrundengruppe A; in Spiel 3 der Vierte der Vorrundengruppe B auf den Sieger der Vorrundengruppe A und schließlich in Spiel 4 der Dritte der Vorrundengruppe A auf den Zweiten der Vorrundengruppe B. Die Erst- und Zweitplatzierten ihrer Vorrunde haben in ihrem zweiten Spiel auf jeden Fall das Heimrecht.

Nach dieser ersten Platzierungsrunde steht die Finalrunde an, in der der Sieger aus Spiel 2 auf den Sieger aus Spiel 1 und der Sieger aus Spiel 4 auf den Sieger aus Spiel 3 trifft. Diese Partien werden wieder mit Hin- und Rückspielen bestritten, wobei die beiden höchstplatzierten Mannschaften der Vorrunde im Rückspiel Heimrecht genießen. Die Sieger dieser Finalspiele steigen schließlich in die 2. Bundesliga auf. Gewertet wird dabei in dieser Reihenfolge: Punktedifferenz, Tordifferenz, durchschnittliche Anzahl geworfener Tore pro ausgetragenem Spiel. Am Ende würde das Losverfahren stehen.

Keine Spiele ohne Zuschauer in Moers

„Ich bin mit der Entscheidung durchaus zufrieden“, so Simon Krivec, Vorsitzender der HSG und Vorstandsmitglied bei Volleyball-Zweitligist Moerser SC, mit dem die HSG eine Kooperation eingegangen ist.

Die HSG wolle nun alles daran setzen, den Wiederaufstieg auch zu realisieren. In der vergangenen Saison hatte die HSG bereits in der Zweiten Liga mitgemischt, war aber als Tabellenletzter abgestiegen.

Im Enni-Sportzentrum in Rheinkamp wird es aber wohl keine Aufstiegsrundenspiele, wie eigentlich geplant, geben. „Ohne Zuschauer in der Halle fehlt für uns der Nährwert“, betont Simon Krivec.