Handball HSG Krefeld Niederrhein geschwächt in Play-offs gegen Hagen

Moers/Krefeld. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga gegen Eintracht Hagen plagen HSG Krefeld Niederrhein Personalsorgen.

Jetzt wird es richtig spannend für die HSG Krefeld Niederrhein, die bekanntlich mit den Handballern des Moerser SC fusioniert hat. Am heutigen Samstag (Anwurf: 19 Uhr/live auf sportdeutschland.tv) steht das erste Play-off-Viertelfinale im Aufstiegsrennen zur 2. Handball-Bundesliga auf dem Programm. In der Krefelder Glockenspitzhalle dürfte es allerdings für das gastgebende Team von Cheftrainer Maik Pallach schwer werden. Gegner VfL Eintracht Hagen ist auch wegen der besten finanziellen Möglichkeiten aller 14 Teilnehmer klarer Favorit. Dazu haben die Krefelder Personalsorgen.

Rechtsaußen und Siebenmeter-Spezialist Mike Schulz fehlt wegen einer Grippe. Mit Spielmacher Marijan Basic fällt einer der Spielmacher in der Rückraummitte aus. Der 34-jährige Routinier hat sich einen Muskelbündelriss im Bauch zugezogen. Basic dürfte damit auch für das Rückspiel am 29. Mai (19 Uhr) in der Krollmann-Halle, vormals Ischelandhalle, passen.

HSG Krefeld: Carlos Marquis startet in der Rückraummitte

Neben dem 19-jährigen Carlos Marquis, der seine Sache in der Aufstiegsrunde bisher erstaunlich gut und couragiert gemeistert hat und heute starten wird, gibt es in Sven Eberlein und Oliver Milde zwei weitere Rückraumakteure, die auch in der Mitte das Spiel lenken könnten.

Nachteil HSG Krefeld Niederrhein: Mit Rückraumwerfer Matija Mircic und dem niederländischen Nationalspieler Robin Schoenaker, der vor allem seine Qualitäten im Abwehrbereich besitzt, sind zwei weitere Akteure zumindest mal körperlich angeschlagen. Beide wollen jedoch einen Einsatz versuchen.

Bei der HSG Krefeld Niederrhein spielte Robin Schoenaker (links) bisher nicht in bester Form. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Inwieweit der 31:27-Sieg zum Gruppenabschluss bei der TSB Heilbronn-Horkheim das Krefelder Selbstvertrauen stärkt, muss sich zeigen. Insgesamt taugten die Leistungen der gelben Adler in sechs Partien nicht unbedingt dazu, in Jubelstürme auszubrechen.

Auch Eintracht Hagen mit Schrammen

„Leichte Fehler oder abgeschenkte Bälle sind verboten. Wir werden zwei gute, vielleicht sogar perfekte Spiele brauchen, wenn wir ins Halbfinale wollen“, sagt Trainer Pallach.

Auch Hagen kam nicht ohne Schrammen durch die Gruppe. Die Grün-Gelben patzten beim HC Empor Rostock mit 24:27, kamen gegen Ex-Erstligist Eintracht Hildesheim nicht über ein 28:28 hinaus. Neben drei sportlichen Siegen gesellte sich ein Erfolg am Grünen Tisch dazu, weil MTV Braunschweig wegen Corona das Schlussmatch hatte sausen lassen müssen.

