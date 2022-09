HSG Krefeld Niederrhein empfängt Schlusslicht GWD Minden II

Am Niederrhein. Der TSV GWD Minden II, die Reserve des Handball-Bundesligisten, tritt bei der HSG Krefeld Niederrhein an, die dieses Spiel gewinnen sollten.

Der TSV GWD Minden II, die Reserve des Handball-Bundesligisten, tritt Samstag, 19 Uhr, in der 3. Liga, in der Glockenspitzhalle bei der HSG Krefeld Niederrhein an, die mit den Handballern vom Moerser SC fusioniert haben.

Die HSG ist ambitioniert in die Saison gestartet, holte sich aber im ersten Heimspiel gegen die Ahlener SG mit 28:35 gleich die erste Klatsche ab und mühte sich in der zweiten Partie beim Aufsteiger und Tabellenschlusslicht VfL Gladbeck zum 35:26-Erfolg. Minden II reist hingegen mit zwei Niederlagen als Vorletzter an. Soviel zur Aussagekraft nach dem zweiten Spieltag.

Minden-Trainer Christopher Kunisch setzt auf junge Spieler

Minden-Trainer Christopher Kunisch schickt in der Regel verstärkt junge Spieler ins Rennen – genau wie die ersten beiden Gegner der HSG Krefeld Niederrhein. Die Mannschaft um Trainer Mark Schmetz setzt dagegen eher auf Erfahrung und auf ihre Routiniers.

Wer letztlich für diese Begegnung die bessere Mischung findet, wird sich im Duell der beiden Teams zeigen. Sicher ist, dass sich die HSG keine Pleite erlauben darf, wenn sie ernsthaft um den Aufstieg mitspielen will.

HSG-Keeper Sven Bartmann auf einem guten Weg

Die Eagles vom Niederrhein müssen allerdings weiterhin auf die langzeitverletzten Steffen Hahn und Mika Schulz verzichten. Doch eine positive Nachricht kommt aus dem Tor. Der 35-jährige HSG-Keeper Sven Bartmann befindet nach seiner Verletzung auf einem guten Weg zurück Richtung Kader. Ob er gegen Minden II allerdings schon zum Einsatz kommt, ist noch nicht sicher.

Einlass in der Glockenspitzhalle ist um 17.30 Uhr.

