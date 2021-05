HSG Krefeld Niederrhein benötigt im Rückspiel ein Wunder

Am Niederrhein. Die „Eagles“ verlieren das Hinspiel des Play-off-Viertelfinales zur 2. Handball-Bundesliga in Krefeld gegen Eintracht Hagen deutlich mit 21:35.

Die HSG Krefeld Niederrhein benötigt ein mittelgroßes sportliches Wunder, um weiter an den Sprung in die 2. Handball-Bundesliga glauben zu dürfen. Die Spielgemeinschaft, die bekanntlich mit den Handballern des Moerser SC fusioniert hat, verlor das erste Play-off-Viertelfinale im Aufstiegsrennen in der Krefelder Glockenspitzhalle gegen Eintracht Hagen sehr deutlich mit 21:35 (11:15).

Um den großen Favoriten doch noch auszuschalten, müssten die „Eagles“ im Rückspiel am kommenden Samstag (19 Uhr) mindestens 14 Tore aufholen. Danach hatte es nach den ersten 30 Minuten des Hinspiels zwar nicht unbedingt ausgesehen. Dennoch musste HSG-Trainer Maik Pallach die Stärke der Westfalen neidlose anerkennen.

Nach der Pause pausiert der Rückraum

„Der Sieg für Eintracht war absolut verdient. Wir haben uns viel vorgenommen und in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten. In der zweiten Halbzeit fehlten vor allem die Treffer aus dem Rückraum und dann wird es auf diesen Niveau schwer. Das Ergebnis spiegelt das Leistungsniveau wider“, zog der enttäuschte Pallach Bilanz.

Für die Niederrheiner heißt es nun, emotionale Wunden zu lecken und für die vielen angeschlagenen Spieler sich körperlich zu regenerieren, um in Hagen zumindest einen guten Auftritt hinzulegen und vielleicht doch noch das Wunder zu schaffen.

Zahlreiche Spieler beißen auf die Zähne

Dass es in dieser Partie um alles ging, war schon an den Aufstellungen beider Teams abzulesen. Denn sowohl bei Krefeld, wo ein halbes Dutzend angeschlagener Spieler sich in den Dienst des Teams stellte, als auch bei Hagen, wo vor allem der bundesligaerfahrene Abwehrorganisator Alexander Becker nach Verletzung etwas überraschend auflief, bissen einige Akteure auf die Zähne, um dabei zu sein. Dennoch musste Pallach auf Außen Mike Schulz und Spielmacher Marijan Basic verzichten.

Die Hausherren taten sich zunächst schwer und schafften es kaum, sich in der Offensive in Szene zu setzen. Umso besser aber stand die Defensive um den erneut starken Oliver Krechel und so stand es nach fünf Minuten 1:1. Doch in der Folge gelang es den „Eagles“, sich immer besser in Szene zu setzen.

5:2-Führung nach 12 Minuten

Besonders Carlos Marquis zeichnete sich in dieser Phase aus. Defensiv hatte Krechel zweimal Glück, als Hagener Schützen das Torgestänge trafen. So lagen die Hausherren in Minute 12 sogar 5:2 in Führung. Dann aber wurde der Gast aus dem Westfälischen stärker und vor allem Torwart Tobias Mahnke wehrte einige Male stark ab.

So kamen die Hagener mehr und mehr heran und hatten die Partie nach 21 Minuten gedreht. Die HSG leistete sich in dieser Phase einige technische Fehler und Fehlwürfe.

Vielleicht wären die Niederrheiner zumindest mit mehr Hoffnung in die Kabine gegangen, hätten die Unparteiischen einen intensiven Zweikampf in der 28. Minute als Foul an Marquis gewertet. Doch ihre Pfeifen blieben stumm und statt 11:13 stand wenig später 10:14 auf der Anzeigetafel.

Auch nach dem Seitenwechsel war die Chance da, auf 14:16 zu verkürzen. Doch die HSG vergab, wenig später stand es 13:18 und das Unheil nahm seinen Lauf. Die Köpfe gingen runter und Hagen spielte weiter konsequent.

Sein Debüt im Eagles-Dress feierte in der 49. Minute der junge Neuzugang Tim Schnalle. Am nun einseitigen Spielverlauf änderte dies natürlich auch nichts mehr.

HSG: Krechel, Schmidt – Milde (2), Schnalle, Schneider, Hahn (4), Skorupa, Marquis (3), Braun (4), Schoenaker, Barwitzki, Brüren (5/3), Jagieniak (3), Srsen, Eberlein, Mircic.

