Die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Alpen/Rheinberg unterliegen aufgrund einer dürftigen Trefferquote daheim dem TV Lobberich II mit 22:25.

HSG Alpen/Rheinberg - TV Lobberich 22:25 (10:14). Die HSG-Spielerinnen hatten große Schwierigkeiten ihre gewohnte Form zu finden. Das Team wirkte am späten Sonntagabend in gleich etlichen Situationen schläfrig. Während die Aufgaben in der Defensive zum Großteil ordentlich erfüllt wurden, krankte es vor allem im Angriffsspiel. Der Mannschaft unterliefen im technischen Bereich Ballverluste, dazu kam eine schlechte Trefferquote. Alpen kann sich zwar in kämpferischer Hinsicht nichts vorwerfen lassen. Aber immer wenn das Team vom Spielverlauf (21:22/54.) nahe dran war, versagten die Nerven beim Abschluss. „Wir haben in wichtigen Phasen einfach das Tor nicht getroffen“, ärgerte sich deshalb auch HSG-Trainer Sebastian Elbers.

HSG: Pude 7, Hochstrate 3/3, Gerritzen 3, L. Manca 3, M. Manca 2, Zeegers 2, Sallach 2.

Landesliga

TuS Xanten - Uedemer TuS 14:27 (10:15). Ligaschlusslicht Xanten trat fast komplett an, hatte gegen den Aufstiegsanwärter aber wenig zu bestellen. Beim Gastgeber fehlten einzig Kapitänin Aline Dupont und Eva Sernetz. Xanten kämpfte stark, ärgerte den Favoriten und holte sich ein respektables 10:15 zur Pause. Doch in Abschnitt zwei schwanden dann sichtlich die Kräfte. Infolgedessen konnte der Gast seine körperliche und spielerische Überlegenheit ausnutzen. Xanten verlor enorm an Substanz und somit auch die Partie.

TuS: Lamers 4, Oenning 3, Kilders 3, Sturm 1/1, Winkels 1, Vogel 1, Kübel 1.

HG Kaarst/Büttgen - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen 34:26 (16:10). Der Gast reiste mit dem kompletten Aufgebot an. Die HSG startete gut in die Partie, doch dann schlichen sich die bekannten Fehler ein, wie überhastete Torwürfe. Kaarst enteilte mit Tempo auf 8:2. In die zweite Halbzeit startete die HSG wie ausgewechselt: sichere Anspiele, knackige Würfe aus dem Rückraum, Tempogegenstöße und ein verwandelter Siebenmeter sorgten dafür, dass die Gäste bis auf 18:15 heran kamen. Aber der Tabellenführer konterte, übernahm ab der 43. Minute (30:23) wieder das Heft des Handelns.

HSG: Sauer 10, Jugovac 8/5, Thomé 4, Ulrich 3, Ebener 1.

Bezirksliga

TuS Lintfort II - HC TV Rhede II 34:15 (15:7). Der verlustpunktfreie Tabellenführer TuS Lintfort II dominiert die Liga weiter. Auch Rhede II war kein echter Prüfstein. Lintfort überzeugte erneut durch eine geschlossene Mannschaftsleistung.

TuS II: Hackstein 6, Schwedler 6, Schreier 6, Tersteegen 4, Schmitt 4, Kuhn 3, Egelhof 3, Gersmann 2.