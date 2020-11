Als vor wenigen Tagen der Deutsche Hockey-Bund (DHB) die Hallensaison auf Bundesliga-Ebene absagte, war bereits klar, dass der Westdeutsche Hockey-Verband (WHV) folgen würde. Am Samstag war es dann so weit. Nachdem die Hallensaison ohnehin nur freiwillig und ohne Absteiger über die Bühne gegangen wäre, teilte WHV-Vizepräsident Matthias Hecker kurz und knapp mit: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Einschränkungen halten wir die Durchführung der Hallensaison ab Januar 2021 für nicht realistisch.“ Nun folgt eine lange Pause, die so nicht erwartet war. „Das ist echt schade“, sagt Frank Wagner.

Das Hockey-Urgestein trainiert die erste und zweite Mannschaft beim Moerser TV. Mit der „Ersten“ hat er im vergangen März, am zweiten Wochenende, noch die Rückkehr in die 1. Verbandsliga gefeiert. Der Aufstieg blieb schließlich der Reservemannschaft nur deshalb verwehrt, weil es nur einen Aufsteiger gab. Der MTV II wurde, wie berichtet, Zweiter der Aufstiegsrunde, freute sich aber mit der „Ersten“.

„Hockey in der Halle ist noch einmal etwas ganz anderes“, begründet Frank Wagner die Vorfreude auf die Hallensaison. „In der Halle geht es technisch versierter zu, mit viel mehr Tempo“, so der Trainer. Er weiß auch, dass viele Spieler lieber in der Halle, andere allerdings auch lieber draußen spielen. Doch stets sei „die Hallensaison ein Highlight“, versichert Wagner. „Wir hatten uns gefreut, noch mal zusammenzukommen. Es ist auch schön, weil die Zuschauer näher dran sind.“ Wobei die wohl von vornherein coronabedingt hätten draußen bleiben müssen.

„Nach dem ersten Lockdown erprobt“

„Gar nichts machen zu dürfen, ist aber schlimm“, spricht Wagner auch die starken Beschränkungen beim Training an. „Das ist so eine Perspektivlosigkeit“, beschreibt der MTV-Coach die Situation. „Und das, obwohl wir eigentlich nach dem ersten Lockdown erprobt sind. Genau wie bestimmt alle anderen Sportvereine auch“, so der Trainer.

Voraussichtlich im April geht es nun erst weiter. Allerdings dann auf dem Feld. Frank Wagner weiß, dass alle Spieler seiner Mannschaften versuchen sich individuell fitzuhalten. „Da gibt es auch Wettbewerbe via Handy“, sagt er. Ein echter Ersatz für das Mannschaftstraining sei das aber nicht.

Auf dem Feld tritt der Moerser TV mit drei Mannschaften an. Die „Erste“ spielt in der 1., die „Zweite“ in der 2. und die „Dritte“ in der 3. Verbandsliga.