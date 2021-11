Henrik Stappert fischt für die SG Niederrhein Erfolge

Am Niederrhein. Gleich bei zwei Schwimmwettbewerben kann die Startgemeinschaft Niederrhein mitmachen. Und bei beiden durchaus mit Erfolgen.

Die Schwimmriege der SG Niederrhein war wieder unterwegs. Bei zwei Veranstaltungen. Mit Cara Vogt, Chiara Url, Laura Franziska Stappert (alle Jahrgang 2008), Henrik Stappert (2010) und dem Jüngsten Ben Bömelburg (2011) waren die jüngeren Schwimmerinnen und Schwimmer zwischen zehn und 13 Jahren in Neuss bei der Verbandsmeisterschaft vom Schwimmverband Rhein Wupper. 14 Vereine absolvierten mit 228 Aktiven insgesamt 900 Starts – unter 2G-Regeln ohne Zuschauer mit Maskenpflicht außerhalb des Startbereichs.

Hendrik Stappert siegte über 200 Meter Brust in 3:20,21 Minuten, wurde Jahrgangsmeister. Das gelang ihm auch über 50 m Brust in 40,80 Sekunden und 100 m Brust in 1:33,86 min. Die Mädchen waren auch gut drauf. „Wegen der insgesamt wenigen Starter an diesem Wochenende, gab es nur wenige Erholungspausen für Cara, Laura und Chiara am ersten Tag“, so SG-Trainer Stefan Florit. „Am zweiten Tag konnten sie ihre Leistung noch besser abrufen, so dass Plätze auf dem Treppchen drin waren.“

Weitere Erfolge bei den Mädchen

So wurde Cara Vogt Jahrgangsmeisterin über 50 m Schmetterling in 30,59 sek, jeweils Zweite über 100 m Freistil in 1:04,48 min, über 200 m Lagen in 2:43,92 min, und über 50 m Brust in 38,42 sek, und Dritte über 50 m Rücken in 34,83 sek und 50 m Freistil in 29,33 sek. Dritte wurde auch Laura Franziska Stappert in 3:25,40 min über 200 m Brust. Ben Bömelburg wurde über 100 m Brust in 1:51,76 min toller Vierter, genau wir Chiara Url in 1:21,54 min über 100 m Schmetterling.

Das SG-Trio bei den Masters: (von links) Ralf Lehmann, Petra Spitzbart und Andreas Thiel. Foto: SG Niederrhein

Für das SG-Trio Petra Spitzbart, Andreas Thiel und Ralf Lehmann waren die Masters in Essen-Rüttenscheid bei den 11. Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der einzige Wettkampf in diesem Jahr. 787 Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Deutschland absolvierten mehr als 3000 Starts.

Petra Spitzbart kam in ihrer Altersklasse 50 über 100 m Lagen in 1:17,85 min und über 50 m Rücken in 36,86 sek jeweils auf Platz drei. Sechste wurde sie über 50 m Freistil in 31,77 sek. Ralf Lehmann hatte über 50 m Brust einen Frühstart, wurde über 50 m Freistil in 33,42 sek Elfter. Andreas Thiel kam in 35,56 sek über 50 m Brust als Zehnter ins Ziel und wurde über 100 m Brust in 1:19,27 min Sechster.

Am Ende gab es zahlreiche neue Rekorde auf Bundes-, Europa- und Weltebene und viel Applaus.

