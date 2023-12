Harvy Marschmann bringt den FC Meerfeld auf Kurs

Am Niederrhein Der FC Meerfeld verschafft sich in der Fußball-Kreisliga A mit dem 3:2-Sieg gegen Concordia Rheinberg etwas Luft im Abstiegskampf

In der Moerser Fußball-Kreisliga A holte der FC Meerfeld gegen Concordia Rheinberg am Samstagnachmittag einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Gegen den Tabellensechsten erzielte der FCM zuhause vor 40 Zuschauern erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2 (1:1). Beide Teams waren mit großen Personalsorgen in das letzte Spiel vor der Winterpause gegangen.

Harvy Marschmann wurde für die Hausherren zum Helden des Spiels. Die ersten zwei FCM-Treffer erzielte er selbst (17., 78.). Die Meerfelder Führung in der ersten Hälfte bestand aber nur kurz. Jonas Baumbach gewann den Ball kurz vor dem gegnerischen Tor und glich aus (22.).

Im zweiten Durchgang erarbeitete sich der FCM ein ordentliches Chancenplus. Wirklich zwingend waren die Gastgeber dabei aber nicht. Schließlich stellte Marschmann mit einem Lupfer aus 35 Metern über den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper sehenswert die Führung wieder her (78.). Erneut hatten die Gäste schnell eine Antwort parat. Diesmal durch einen gut ausgespielten Angriff, den Dion Rückbeil zum erneuten Ausgleich vollendete.

Manfred Wranik: „Bis kurz vor dem Anpfiff sah es so aus, als müsste ich im Tor spielen“

„Ich muss zunächst einmal den Hut vor der Mannschaft ziehen“, befand Concordia-Coach Manfred Wranik. „Wir hatten elf Corona-Ausfälle und sind dennoch angetreten. Eine Reihe von Spielern aus der zweiten Mannschaft musste aushelfen und bis kurz vor dem Anpfiff sah es so aus, als müsste ich im Tor spielen. Dafür haben wir eine wirklich respektable Leistung gezeigt.“

Ein Standard brachte Meerfeld schließlich aber doch noch den Sieg. Kai Kunzel war bei einer Ecke in der Nachspielzeit zur Stelle und erzielte den entscheidenden Treffer (90+1).

„Mich ärgern nach wie vor die vergebenen Punkte der vergangenen Spieltage“, gab Meerfelds Trainer Kevin Hanebeck nach dem Spiel zu. „Daher überwiegt bei mir heute eher Erleichterung als Freude. Wir haben es wieder unnötig spannend gemacht. Bei einem Sieg in der Nachspielzeit ist natürlich auch eine Portion Glück dabei. Durch die zweite Hälfte haben wir ihn uns aber durchaus verdient.“

Weitere Spiele: VfL Repelen II – SV Büderich 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Denny Koop (29., 60.); Zuschauer: 35.

ESV Hohenbudberg – SV Budberg II 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Kevin Carrion Torrejon (17.), 1:1 Ekrem Aksu (23.), 2:1, 3:1 Jawad Ali (33., 56.), 3:2 Henrik Skodacek (68.); Zuschauer: 60.

SSV Lüttingen – Rumelner TV 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Max Stapelmann (16.), 2:0 Fabian Wenten (53.), 2:1 Granit Haliti (81.); Rote Karte: Jamal Aanen (59., RTV, Unsportlichkeit); Zuschauer: 75.

FC Neukirchen-Vluyn II – Viktoria Alpen 3:3 (1:1). Tore: Konstantinos Siainis (31.), 1:1 Christoph Bühren (33.), 2:1, 3:1 Ibrahim Öden (48., 57.), 3:2 Lennart Linkenbach (72.), 3:3 Nils Speicher (74.); Zuschauer: 45.

VfB Homberg II – TV Asberg 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Dennis Golomb (32.), 2:0 Ufuk Derin (42.), 2:1 Christian Schneider (48.), 3:1 Marcel Papenhagen (84.), 4:1 Lino Schikofsky (90., Eigentor); Zuschauer: 25.

OSC Rheinhausen – SV Schwafheim 0:1 (0:1). Tor: Eren Okumus (1.); Zuschauer: 100.

