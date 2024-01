Hartes Testspiel: SV Budberg freut sich auf den Oberligisten

Am Niederrhein Die Anfrage erreichte Tim Wilke, Trainer des Fußball-Landesligisten SVB, kurzfristig – nun freuen sich dort alle auf den VfB Homberg.

Die meiste Arbeit fand beim VfB Homberg in dieser Woche bislang abseits des Fußballplatzes statt. „Wir waren sehr fleißig“, freut sich Stefan Janßen nach den jüngst erfolgten Verpflichtungen von Berkan Can Bartu und Luca Thissen, mit nun insgesamt fünf Winterneuzugängen in den Endspurt der Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde der Oberliga Niederrhein gehen zu können. „Damit bin ich sehr zufrieden, und ich richte ein großes Dankeschön an den Vorstand für diese gute Arbeit.“

Aber auch auf dem Feld will der Trainer mit seinem Team in der Winter-Vorbereitung fleißig bleiben. So freut es Janßen sehr, dass sich nach dem am Sonntag abgebrochenen Testspiel in Erkenschwick nun mit dem SV Budberg kurzfristig noch ein Team gefunden hat, das den VfB am Donnerstag um 20 Uhr zum Vorbereitungs-Kick empfängt. „Wir sind den Budbergen sehr dankbar, dass sie so schnell auf unsere Anfrage reagiert und es uns so kurzfristig noch möglich gemacht haben, noch einmal zu spielen“, so der VfB-Coach.

„Eine schöne Bestätigung unserer Arbeit, wenn der VfB an uns denkt“

„Das ist für uns ja ein Signal und auch eine schöne Bestätigung unserer Arbeit, wenn der VfB an uns denkt und für ein Testspiel anfragt“, freut sich auch sein Gegenüber Tim Wilke. Dem Trainer vom Landesligisten SV Budberg kommt dieses Heimspiel gegen den klassenhöheren Gegner aber auch sehr gelegen. „So eine Partie kommt einem Meisterschaftsspiel schon sehr nahe“, versichert er. „Da können wir all das machen, was wir im Ligabetrieb auch tun wollen: agressiv verteidigen, Mittelfeldpressing und im Angriff schnell umschalten.“ Für ihn sei die Begegnung „sportlich relevant, das Ergebnis natürlich zweitrangig.“

Und als ihn die Anfrage am Sonntag über Budbergs Sportlichen Leiter Henrik Lerch erreicht hat, der selber eine Homberger Vergangenheit hat, „habe ich die Mannschaft sofort mit ins Boot geholt“, versichert Wilke. Das Ergebnis der „Umfrage“: „Alle unisono mit Daumen hoch.“ Nun ist Budberg noch etwas vom Verletzungspech betroffen, hat aber 17 Mann zur Verfügung. „Dann können sich nun alle zeigen, die in der Meisterschaft auch spielen wollen“, sagt Wilke, der mit Budberg nun „ein guter Gastgeber“ sein möchte.

Für den VfB Homberg wäre der Wegfall in Erkenschwick ohne Ersatz ärgerlich gewesen

Bei ohnehin nur vier angesetzten Testspielen wäre für den VfB Homberg der Wegfall in Erkenschwick ohne Ersatz ärgerlich gewesen. Mit Blick auf das erste Meisterschaftsspiel am 18. Februar beim SC St. Tönis ist die Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen neben allen Trainingseinheiten wichtig. Zwar werde es beim klassentieferen Landesligisten nun ein anderes Spiel, als es gegen Westfalen-Oberligist Erkenschwick zu erwarten gewesen wäre, sagt Janßen. „Aber es bleibt ein Test, und da geht es mir ausschließlich darum, die beste Elf für das Spiel in St. Tönis zu finden. Es geht ums Austesten und Einspielen, die Neuzugänge bekommen die Möglichkeit Spielpraxis zu sammeln, jeder erhält die Chance sich zu zeigen. Und, das sollte man auch erwähnen, es ist ein Auswärtsspiel“, verweist der Coach mit einem schmunzelnden Blick auf Hombergs desolate Hinrundenbilanz auf fremden Platz darauf, dass es nicht schaden könne, ein wenig in der Ferne zu üben.

Verzichten muss der Trainer in Budberg weiterhin auf die an muskulären Problemen laborierenden Pierre Nowitzki und Nabil Jaouadi, seinen am Knie verletzten Keeper Philipp Gutkowski sowie Aaron Addo mit Problemen am Oberschenkel. Stürmer Tim Ulrich wirft nach seinem fast auskurierten Fußbruch eine erneute Knochenabsplitterung noch für einige Wochen zurück. „Das sind schon einige Einträge auf unserer Rekonvaleszenten-Liste“, so Janßen, „da ist es umso wichtiger, dass wir im Winter viel frisches Blut dazu bekommen haben.“

