Handballturnier bei TuS Lintfort. VfB Homberg liegt vorn

Spannung und Attraktivität gepaart mit einer familiären Atmosphäre – das bereits sechste Neujahrsturnier des TuS Lintfort war erneut ein voller Erfolg. Dabei mussten die Verantwortlichen kurz vor Beginn dieses Events improvisieren. Während die Hausherren des Landesligisten TuS Lintfort ihre Gäste des Oberligisten VfB Homberg und des Verbandsligisten HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen freudig begrüßten, blieb ein Verein dem Turnier fern. Landesligist Hülser SV machte sich bei seiner kurzfristigen Absage keine Freude. Die Krefelder gaben am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr humorlos über eine WhatsApp-Nachricht ihre Absage bekannt. Die knappe Begründung lautete: viele kranke Spieler.

Aber die restlichen Vereine ließen sich ihre gute Laune deshalb nicht verderben. Kurzerhand wurde der Turnierplan umgeschrieben – es spielte weiterhin jeder gegen jeden, aber nun über eine Spieldauer von zweimal 20 Minuten.

Lintfort und die HSG Vennikel machten den Auftakt. In einem kurzweiligen Match wurde ordentlicher, schneller Handball geboten. Die HSG wurde ihrer Favoritenstellung zwar stets gerecht, aber Lintfort ließ sich nie abschütteln, zeigte großes Kämpferherz. Die gut 180 Zuschauer bekamen schöne Tore zu sehen. Vennikel gewann verdient, auch wegen der reiferen Spielanlage.

Die Gastgeber hatten allerdings kaum Zeit zum Luftholen, denn direkt im Anschluss wartete der VfB Homberg. Die TuS-Spieler traten erneut mutig in Erscheinung und lieferten dem Oberligisten überraschenderweise einen offenen Schlagabtausch. Diese Partie verlief äußerst spannend.

„Alle hatten ihren Spaß“

Spiel drei machten dann die beiden höherklassigen Vereine unter sich aus. Homberg zeigte nun eine stabile Leistung über die komplette Spielzeit und hielt Vennikel somit in souveräner Manier auf Distanz. Vennikel fehlt die nötige Konstanz. Der VfB Homberg mit seinem jungen Trainer Sascha Thomas holte sich somit den Turniersieg.

„Ich glaube, alle Beteiligten hatten wieder ihren Spaß, und die Zuschauer haben guten Handball gesehen“, resümierte TuS-Trainer Andreas Michalak. „Aber die ganz kurzfristige Hülser Absage macht mich schon sauer. Natürlich kann so etwas immer mal passieren. Doch das gleich fünf Spieler über Nacht krank werden, ist schon merkwürdig.“

Die Stimmung in der Eyller-Sporthalle war dennoch durchweg positiv. Und so fiel das Fazit der beiden Gäste-Trainer ebenfalls erfreulich aus. „Für uns sind die beiden Spiele ein wichtiger Text in Bezug auf die am kommenden Wochenende wieder beginnende Meisterschaft“, sagte VfB-Coach Sascha Thomas.

Sein Kollege Helmut Menzel von der HSG Vennikel sah ebenfalls eine gute Testmöglichkeit. „Dieses Turnier war für uns eine gute Option, unter Wettkampfbedingungen wieder den Rhythmus zu finden.“

Nach dem Turnier kam es zu einer kurzen Siegerehrung, wobei alle Mannschaften einen Ball erhielten. Nils Schmitz, Spieler des TuS Lintfort, wurde zudem als bester Torjäger des Turniers geehrt und bekam ein hochwertiges Trainingsshirt überreicht.

So haben sie gespielt:

Die Spiele: TuS Lintfort - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen 20:23 (9:13); TuS Lintfort - VfB Homberg 19:20 (9:9); HSG Vennikel - VfB Homberg 14:22 (9:13).

Die Tabelle: 1. VfB Homberg 4:0 Punkte 42:33 Tore.

2. HSG Vennikel 2:2 37:42.

3. TuS Lintfort 0:4 39:43.

VfB-Tore: Rippelmeier 7, Brunotte 6, Rhode 5, Wink 4, Reich 4, Adrian 3, Ulrichs 3, Hochkeppel 2, Graw 2, Brockmann 2, Dürdoth 2, Krämer 2.

HSG-Tore: Nepicks 8, Gatza 7, P. Dickel 5/3, Euchler 5, Kox 3, Schwarz 3, T. Dickel 2, Arend 2, Pistolesi 1, Coß 1.

TuS-Tore: Schmitz 12/5, König 8, Alberimawi 5, Lessmann 3, Salobir 3, Miller 3, Stenger 2, Küpper 2, Schatull 1.