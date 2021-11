Handballfrauen des TuS Lintfort deklassieren TVB Wuppertal

Wuppertal. In der 2. Handball-Bundesliga landeten die Frauen des TuS Lintfort im sechsten Versuch den ersten Auswärtssieg: 29:20 beim TVB Wuppertal.

Zuletzt hatten die Handballfrauen des TuS Lintfort beim 19:26 in Solingen nicht nur eine dürftige Leistung gezeigt. Das Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein war damit auch näher an die Abstiegszone der 2. Bundesliga gerückt. So gesehen kam der souveräne 29:20 (15:7)-Erfolg beim Tabellenvorletzten TVB Wuppertal in der Sporthalle Buschenburg am Samstagabend gerade recht. Gegen in allen Belangen unterlegene Gastgeberinnen zeigten sich die TuS-Damen im Vergleich mit dem jüngsten Auftritt im Bergischen Land verbessert.

Die Lintforterinnen zeigten sich von Beginn an konzentriert und zielstrebig, profitierten aber auch zügig von eklatanten Fehlern des Gegners, der gerade in der Offensive vor der Pause kaum etwas zu bieten hatte. Rückraumwerferin Lea Flohr, die vier der nur sieben Treffer erzielte, war der einzige Lichtblick. Auf der Gegenseite verteilte sich die TuS-Ausbeute auf immerhin acht Spielerinnen.

TuS Lintfort mit starker erster Halbzeit

Über 3:1 und 6:2 zog der TuS schnell auf 11:4 davon. Selbst eine 6-4-Überzahl konnte Beyeröhde nicht wirklich ausnutzen. Ein verworfener Siebenmeter von Maxime Drent vor der Pause war angesichts des großen Vorsprungs nach einer defensiv wie offensiv nahezu tadellosen Leistung zur Pause locker verkraftbar.

Beim TuS Lintfort nervenstark und erfolgreich in der zweiten Halbzeit: Jule Samplonius (links). Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Service

Nach dem Wechsel wirkten die Gäste dann nicht mehr so griffig. Der TVB stellte die Abwehr auf ein etwas offensiveren 5-1 um, brachte Lintfort aus dem Konzept und kam seinerseits bis zur 45. Minute auf 13:18 heran. Trainerin Bettina Grenz-Klein nahm eine Auszeit, um bei ihren Spielerinnen noch einmal die Sinne zu schärfen. Was denn auch glückte.

Lob von TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein

Prudence Kinlend und auch Jule Samplonius sorgten nun mit ihren Rückraumtreffern dafür, dass die Partie nicht doch noch unverhofft spannend wurde. Als Ersatztorfrau Alexandra Humpert bei 16:22 den dritten Siebenmeter (von sechs) halten konnte, war bei Beyeröhde acht Minuten vor dem Ende der Wille gebrochen. Lintfort bescherte Wuppertal die zweithöchste Niederlage der Saison und verschaffte sich selbst in der Tabelle etwas Luft. Trainerin Bettina Grenz-Klein: „Vor allem die sehr gute Trefferquote in der ersten Halbzeit hat mir imponiert.“

TuS Lintfort: Laura Graeff (Alexandra Humpert bei sechs Siebenmetern); Prudence Kinlend (7), Eva Legermann (2), Leonie Lambertz, Jule Samplonius (7/2), Dana Gruner, Anika Henschel (1), Maxime Drent (3/1), Pia Kuhn, Jana Willing (2), Andra Lucas (2), Lisa Kunert (3), Lena Heimes (2).

Strafminuten: TVB 14, TuS 12.

