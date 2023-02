Handballerinnen vom TuS Lintfort lassen Mainz keine Chance

Kamp-Lintfort. Die Zweitliga-Handballerinnen vom TuS Lintfort stehen auswärts unter Druck. In dieser Situation spielen sie beim 1. FSV Mainz 05 ganz groß auf.

Der Spaßfaktor nach Spielschluss war riesengroß. Ob das obligatorische Tänzchen, eine nette, schnelle Umarmung oder das coole Abklatschen: Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort siegten dank eines ausgeprägten mannschaftlichen Zusammenhalts beim 1. FSV Mainz 05 auch in der Höhe verdient mit 33:24 (15:10) und genossen sichtlich diesen Moment. Lintfort holte sich somit einen Hattrick – drei Siege in Serie gab es in der laufenden Meisterschaft noch nie. Der TuS hat nunmehr 17:21 Punkte auf dem Konto, den Abstand auf die Abstiegsränge dadurch erneut vergrößert.

Der aktuelle Schlüssel zum Erfolg ist, dass die Lintforter Mannschaft dem durchaus spürbaren Druck gewachsen ist und aus dieser nicht einfachen Situation sogar eine übergeordnete Spielfreude entwickelt. Die Gäste vom Niederrhein reisten selbstbewusst an, mussten aber auch eine schwierige Personalie über 60 Minuten hinnehmen.

Einzige Torhüterin ist Laura Graef

Torhüterin Laura Graef hinterließ einen insgesamt vorzüglichen Eindruck, war der gewohnt sichere Rückhalt zwischen den Pfosten. Aber Laura Graef war auch die einzige Torhüterin im Aufgebot. Ihre Kollegin Alexandra Humpert blieb wegen einer Coronaerkrankung daheim. Der TuS Lintfort übernahm dann aber sofort die Initiative.

In der Deckung herrschten klare Absprachen und ein insgesamt ausgeprägtes Zweikampfverhalten. Mainz blieb blass, konnte aufgrund der aggressiven und aktiven Herangehensweise des Gegners oftmals nur Stückwerk anbieten.

Lintforter Spielerinnen sprühen auch in der Offensive vor Spiellaune

Und die TuS-Spielerinnen sprühten auch in der Offensive nur so vor Spiellaune. Der Ball lief mit einer ordentlichen Geschwindigkeit sicher durch die eigenen Reihen – alle Positionen wurden mit eingebunden. Jule Samplonius, Jana Willing oder auch Mariel Wulf hatten in Durchgang eins viele gute Momenten. Die Gäste gaben ganz klar den Ton an und hätten zur Pause sogar noch deutlicher führen müssen. Allein Henriette Clauberg verwarf in den letzten Minuten des ersten Durchgangs gleich dreimal völlig freistehend.

Lintforts Dominanz hielt aber für weitere 30 Minuten. Die Mannschaft ließ überhaupt nichts mehr anbrennen. Mainz „arbeitete“ sich weiter fleißig an der robusten und gut organisierten TuS-Deckung ab, hatte weder die Mittel noch das Personal, um dem Spiel noch irgendeine Wende zu geben.

Grenz-Klein lobt mentale Stärke

Selbst die „Meenzer“-Maßnahme, gut zehn Minuten vor dem Abpfiff beim Spielstand von 18:28, kurzfristig auf einer 4:2-Abwehr umzustellen, verpuffte völlig wirkungslos. Lintfort konnte im sicheren Gefühl des Sieges die letzten Minuten komplett genießen. Etliche TuS-Spielerinnen verdienten sich die Bestnote. Ein Stück mehr ragten jedoch Laura Graef und Lena Heimes aus dem TuS-Team.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, jubelte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein nach Spielschluss. „In dieser Drucksituation so eine tolle Leistung abzurufen ist überragend. Die Spielerinnen sind momentan mental so stark, da ist ganz egal, was so um sie herum passiert.“

SO HABEN SIE GESPIELT

TuS: Laura Graef – Prudence Kinlend 2, Jule Samplonius 4, Dana Gruner 1, Maxime Drent 3/2, Mariel Wulf 4, Pia Kühn 2, Jana Willing 5, Jonna Schaube 2, Lena Heimes 9, Henriette Clauberg 1.

