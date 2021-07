Handballerinnen des TuS Lintfort starten gegen TV Aldekerk

Kamp-Lintfort. Der Spielplan für die neue Saison in der 2. Handball-Bundesliga steht in weiten Teilen. Die Frauen des TuS Lintfort starten mit einem Derby.

Noch steht der termingenaue Spielplan für die Handballfrauen des TuS Lintfort in der 2. Bundesliga nicht hundertprozentig. Klar ist aber schon, dass das Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein am 4. September um 17.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger TV Aldekerk in der Sporthalle an der Eyller Straße beginnt. Für die Grün-Weißen aus dem Gelderland hat bereits TuS-Torjägerin Jule Samplonius vor ihrem Wechsel nach Lintfort gespielt.

16 statt 14 Teams sind nun in der Zweiten Liga vertreten, damit haben die TuS-Damen immerhin vier Pflichtspiele mehr als in der alten Saison zu bestreiten. Auch die Konkurrenz dürfte mit gleich drei Absteiger auf der Bundesliga für den diesjährigen Überraschungsvierten der Tabelle größer werden.

Drei Handball-Bundesligisten kommen hinzu

Aus der Bundesliga kommen FSV Mainz 05, die Kurpfalz Bären aus Ketsch sowie Frisch Auf Göppingen, der Ex-Klub von TuS-Spielmacherin Prudence Kinlend, hinzu. Aufgestiegen in die 2. Bundesliga sind außerdem der ESV Regensburg aus Bayern, der MTV Heide aus Schleswig-Holstein und eben der TV Aldekerk vom Niederrhein.

Das sind die Hinrundentermine: 4. September, 17.30 Uhr: TuS - TV Aldekerk; 11. September, 18.30 Uhr: VfL Waiblingen - TuS; 18. September, 17.30 Uhr: TuS - MTV Heide; 25. September, 19.30 Uhr: ESV Regensburg - TuS;

Zweitliga-Rückrunde startet am 23. Januar 2022

16. Oktober, 19 Uhr: FA Göppingen - TuS; 23. Oktober, 17.30 Uhr: TuS - TG Nürtingen; 30. Oktober, 19.30 Uhr: FSV Mainz 05 - TuS;

7. November, 16 Uhr: TuS - Kurpfalz Bären; 20. November, 18.15 Uhr: HSV Solingen-Gräfrath - TuS; 27. November, 18.45 Uhr: TVB Wuppertal - TuS;

5. Dezember, 16 Uhr: TuS - HC Leipzig; 11. Dezember, 20 Uhr: SG Herrenberg - TuS; 19. Dezember, 16 Uhr: TuS - Füchse Berlin;

8. Januar, 17.30 Uhr 2022: TuS - Werder Bremen; 15. Januar, 17.30 Uhr: TSV Nord Harrislee - TuS.

Die Rückrunde startet dann am 23. Januar um 15 Uhr in der Aldekerker Vogteihalle und endet mit dem 30. Spieltag am 21. Mai den kommenden Jahres, dem Heimspiel gegen TSV Nord Harrislee.

