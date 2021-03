Handballdamen des TuS Lintfort mit Selbstvertrauen ins Derby

Kamp-Lintfort. Am Samstagabend wollen die Handballfrauen des TuS Lintfort in der 2. Bundesliga beim TV Beyeröhde-Wuppertal den vierten Tabellenplatz festigen.

Es ist einfach schön zuzuschauen, wie eine Mannschaft zusammenwächst und zahlreiche Erfolge feiert. Die genießen durch ihre steile Leistungsentwicklung ein mittlerweile anderes, respektvolleres Ansehen als noch in den vergangenen Jahren. Die Mannschaft versteht es regelmäßig, ihre Qualitäten auf die „Platte“ zu bringen, weshalb nicht zuletzt automatisch die Ansprüche steigen. Daher gewinnt gerade das anstehende Auswärtsspiel beim Tabellenelften TV Beyeröhde-Wuppertal am Samstag um 18.45 Uhr eine ganz eigene Dynamik. Die Schützlinge um Trainerin Bettina Grenz-Klein stecken gegen den Abstiegskandidaten in der Favoritenrolle und müssen diese Last erneut erst einmal schultern.

Zweikampf mit der SG Kirchhof

Es sprechen einige Gründe dagegen, weshalb es für Lintfort möglicherweise kein einfacher Auftritt wird. Allein die Tatsache, dass Wuppertal mit dem Rücken zur Wand steht, macht diesen Gegner unberechenbar und somit sehr gefährlich. Die Gastgeberinnen (11:29 Zähler) benötigen dringend jeden Punkt für den Klassenerhalt. Es scheint so, als ob die Konkurrenz aus Freiburg und Rödertal sich nicht mehr als dem Tabellenkeller befreien könnte. So liefert sich Wuppertal aktuell mit Kirchhof (10:26) einen heißen Zweikampf, wer als dritter Verein die Zweite Liga verlassen muss.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor ist die langjährige Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Es ist zwar kein richtiges Derby, aber eine brisante Begegnung mit regionalem Charakter allemal. Beide Kontrahenten erreichen daher in diesen Aufeinandertreffen bislang stets mühelos ein Höchstmaß an Eigenmotivation und Begeisterung.

TuS Lintfort im Hinspiel mit Problemen

So hat auch das Hinspiel gezeigt, welchen Tatendrang gerade Wuppertal entwickeln kann. Das Team war in Halbzeit eins spielbestimmend, stand in der Deckung gut aufgeräumt und lieferte einen strukturierten Gegenstoß – oft erfolgreich durch die Mitte.

Das Team führte überraschend schon deutlich mit 13:6 und zur Halbzeit noch mit 15:12, konnte das hohe Niveau nach dem Seitenwechsel allerdings nicht mehr abrufen. Der TuS Lintfort drehte den Spieß gekonnt um, traf die nötigen Gegenmaßnahmen und erhöhte vor allem die Schlagzahl. Es reichte, um Wuppertal noch stressfrei mit 29:23 zu bezwingen.

Vorsicht vor der Wuppertalerin Ruthenbeck

„Das Spiel gegen Wuppertal ist immer etwas Besonderes“, weiß TuS-Trainerin Bettina Grenz- Klein. „Da will niemand zurückstehen, sondern gewinnen, egal wie der Tabellenstand auch ist.“

Bei den Gastgeberinnen sticht im Angriff besonders Rückraum-Allrounderin Ramona Ruthenbeck hervor, die mit Abstand bislang die meisten TV-Treffer erzielt hat. Aber auch die ehemalige Lintforter Spielerin Mona Bratzke befindet sich derzeit bei Wuppertal in einer bestechender Form.

Naina Klein ist beim TuS Lintfort wieder spielbereit

So wird vieles – wie eigentlich immer – davon abhängen, wie schnell der TuS Lintfort in der Defensive seine Betriebstemperatur erreicht, sich dem mit Sicherheit hochmotiviertem Gegner kompakt, zweikampfstark und sattelfest entgegenstellt – und falls nötig gegen Ramona Ruthenbeck besondere Maßnahmen trifft. Doch das Selbstvertrauen der Lintforter Spielerinnen ist auch groß. Nur eine Niederlage aus den letzten neun Meisterschaftsspielen zeigen auf, dass sich der Tabellenvierte auf gar keinen Fall verstecken wird.

Übrigens: Die Lintforterinnen können in Wuppertal aus personeller Hinsicht erneut aus dem Vollen schöpfen. Alle Spielerinnen sind mit an Bord. So auch Naina Klein, die vergangenes Wochenende im Heimspiel gegen Freiburg die Rote Karte gesehen hatte. Es handelte sich dabei aber nur um eine Matchstrafe, so dass die Rückraumspielerin wieder im Aufgebot steht.

Live im Internet ist das Lintforter Gastspiel in Wuppertal am Samstagabend zu sehen: und zwar ab 18.45 Uhr auf sportdeutschland.tv.