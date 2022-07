Handball: Verbandsliga-Spielplan mit Kapellen und Ve/Ru/Ka

Moers. Der Spielplan der Handball-Verbandsliga steht. TV Kapellen und HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen starten am ersten September-Wochenende.

In der Handball-Verbandsliga kommt es in der anstehenden Saison 2022/23 nach dem freiwilligen Rückzug des SV Neukirchen nur noch zu zwei Lokalderbys. So empfängt die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen bereits am vierten Spieltag, das ist der 24. September um 19 Uhr, den alten Rivalen TV Kapellen. Das Rückspiel in Kapellen findet dann am 12. Februar 2023 um 11.30 Uhr statt. Die Meisterschaft beginnt allerdings schon am ersten September-Wochenende und endet am 13. und 14. Mai des kommenden Jahres.

Das ist der Spielplan der Handball-Verbandsliga

1. Spieltag (3./4. September): HSG Wesel - TS St. Tönis, HC TV Rhede - HSG Mülheim/Styrum, TD Lank - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (Sa., 19.30 Uhr), TV Aldekerk II - RW Oberhausen, ASV Süchteln - TV Borken, TV Kapellen - HSV Dümpten (So., 11.30), TS Lürrip - Adler Königshof II.

2. Spieltag (10./11. September): RW Oberhausen - TD Lank, HSG Wesel - Adler Königshof II (Heimrecht getauscht), TV Borken - TV Aldekerk II, HSG Vennikel/Rumeln-Kalden. - HC TV Rhede (Sa., 19), HSG Mülheim/Styrum - TV Kapellen (Sa., 19), HSV Dümpten - TS Lürrip, St. Tönis - ASV Süchteln.

3. Spieltag (17./18. September): HSG Wesel - HSV Dümpten, HC TV Rhede - RW Oberhausen, HSG Mülheim/Styrum - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (Sa., 19), TD Lank - TV Borken, TV Aldekerk II - St. Tönis, TV Kapellen - TS Lürrip (So., 11.30), ASV Süchteln - Adler Königshof II.

4. Spieltag (24. September): HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen - TV Kapellen (19).

5. Spieltag (1./2. Oktober). HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen -RW Oberhausen (Sa., 19), TV Kapellen - HSG Wesel (So., 11.30).

6. Spieltag (22./23. Oktober):RW Oberhausen - TV Kapellen (noch nicht terminiert), TV Borken - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (Sa., 18).

7. Spieltag (29./30. Oktober): HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen - St. Tönis (Sa., 19), TV Kapellen - ASV Süchteln (So., 11.30).

8. Spieltag (5./6. November): TV Borken - TV Kapellen (Sa., 18), Adler Königshof II - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (So., 13).

9. Spieltag (26./27. November): HSG Vennikel/Rumeln-Kalden. - HSV Dümpten (Sa., 19), TV Kapellen - TV Aldekerk II (So., 11.30).

10. Spieltag (3./4. Dezember): TS Lürrip - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (So., 15.20), St. Tönis - TV Kapellen (So., 18).

11. Spieltag (10./11. Dezember): HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen - HSG Wesel (Sa., 19), TD Lank - TV Kapellen (Sa., 19.30).

12. Spieltag (17./18. Dezember): ASV Süchteln - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (Sa., 20.15), TV Kapellen - Adler Königshof II (So., 11.30).

13. Spieltag (14./15. Januar): HC TV Rhede - TV Kapellen (Sa., 18.30), HSG Vennikel/Rumeln- Kaldenhausen - TV Aldekerk II (Sa., 19).

14. Spieltag (21./22. Januar): HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen - TD Lank (Sa., 19), HSV Dümpten - TV Kapellen (So., 17).

15. Spieltag (28./29. Januar): HC TV Rhede - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (Sa., 18.30), TV Kapellen - HSG Mülheim/Styrum (verlegt auf den 2. April).

16. Spieltag (4./5. Februar): HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen - HSG Mülheim/Styrum (Sa., 19), TS Lürrip - TV Kapellen (So., 14.40).

17. Spieltag (12. Februar): TV Kapellen - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (11.30).

18. Spieltag (25./26. Februar): RW Oberhausen - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (noch nicht terminiert), HSG Wesel - TV Kapellen (noch nicht terminiert).

19. Spieltag (4./5. März): HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen - TV Borken (Sa., 19), TV Kapellen - RW Oberhausen (So., 11.30).

20. Spieltag (11./12. März): ASV Süchteln - TV Kapellen (Sa., 20.15), St. Tönis - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (So., 17).

21. Spieltag (18./19. März): HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen - Adler Königshof II (Sa., 19), TV Kapellen - TV Borken (So., 11.30).

22. Spieltag (25./26. März): TV Aldekerk II - TV Kapellen (Sa., 19), HSV Dümpten - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (So., 17).

Nachholspieltag, 2. April: TV Kapellen - HSG Mülheim/Styrum (11.30).

23. Spieltag (22./23. April): HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen - TS Lürrip (Sa., 19), TV Kapellen - St. Tönis (So., 11.30).

24. Spieltag (29./30. April): HSG Wesel - HSG Vennikel/Rumeln-Kald. (noch nicht terminiert), TV Kapellen - TD Lank (So., 11.30).

25. Spieltag (6./7. Mai): HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen - ASV Süchteln (Sa., 19), Adler Königshof II - TV Kapellen (So., 15).

26. Spieltag (13./14. Mai): TV Kapellen - HC TV Rhede (Sa., 17), TV Aldekerk II - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (Sa., 18).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region