Handball-Verband Niederrhein spricht über das Corona-Virus

HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen musste in der Handball-Verbandsligist am Wochenende erneut zuschauen: Das Heimspiel gegen die TS St. Tönis wurde aufgrund des Corona-Virus abgesagt, obwohl der Verdacht bei der HSG gar nicht bestätigt wurde.

Wie schon in der Vorwoche sagte der Handball-Verband Niederrhein (HVN) den Spielbetrieb nicht pauschal ab. Die Mannschaften können weiterhin bei Bedenken allein entscheiden, ob sie gegen eine Mannschaft antreten oder nicht, und können so unkompliziert Spiele absetzen. Davon machen manche Teams regen Gebrauch. So muss die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen die Partie bei Adler Königshof II vom 29. Februar bereits nachholen – Ersatztermine gibt es noch nicht. Und die Reserve von Königshof ist auch am vergangenen Wochenende nicht angetreten.

„Wir haben eine Entscheidung getroffen und mussten dabei auch einen möglichen Anstieg der Corona-Viren-Fälle berücksichtigen“, sagte gestern HVN-Prädsident Ernst Wittgens auf Anfrage. „Es kann ja sein, dass weitere Hallen gesperrt werden.“

Wittgens sagt aber auch, dass ihm bereits mehrere Bedenken wegen der Entscheidung zugetragen worden seien. „Von Vereinen, aber auch innerhalb des Verbandes.“ Heute abend würde der HVN tagen – und dieses Thema stünde natürlich auf der Tagesordnung, so der Präsident.