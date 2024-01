GSV Moers verliert knapp gegen Bundesligist Rot-Weiss Essen

Am Niederrhein Im Fußball-Niederrheinpokal beim Nachwuchs unterliegen die GSV-B-Junioren mit 0:2 – die A-Junioren des VfB Homberg siegen mit 14:0

Das Wetter sorgte für schlechte Platzverhältnisse und ließ am Wochenende etliche Fußballspiele im Nachwuchsbereich im Niederrheinpokal ausfallen. Aus dem Fußballkreis Moers spielten vier von sechs Mannschaften. Mit dabei die B-Junioren des GSV Moers. Zwar schieden die in der ersten Runde aus, zeigten aber gegen den Bundesligisten Rot-Weiss Essen vor über 150 Zuschauern eine couragierte Leistung, verloren mit 0:2 (0:0).

Das Grenzlandliga-Team verlangte den Essenern alles ab, hielt 55 Minuten sogar ein 0:0. Dabei erspielten sich die Gelb-Schwarzen auch Möglichkeiten. Die RWE-Führung erzielte Rami Zaitouni. Erst in der Schlussminute erhöhte Jayden Nick Paul zum Endstand.

A-Junioren des GSV Moers ziehen gegen den TSV Ronsdorf ins Achtelfinale ein

Das Spiel der B-Junioren des OSC Rheinhausen beim TSV Solingen fiel aus. Das der C-Junioren vom FC Niederrhein Soccer gegen Borussia Mönchengladbach ist dagegen bereits neu terminiert und steigt nun Mittwoch, 24. Januar, 18 Uhr.

Die A-Junioren des GSV Moers zogen im Spiel zweier Leistungsklassen-Teams mit 4:1 (1:1) gegen den TSV Ronsdorf ins Achtelfinale ein. Wobei Ilias Larhemouchi die Gäste in Front geschossen hatte (1.). Leon Gabenstein gelang der schnelle Ausgleich (7.). Erst zehn Minuten vor dem Ende traf Robin Rasche dann zur 2:1-Führung der Gastgeber. Zwei Minuten später sah Gäste-Akteur Lilian Mark Wessels nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Die Moerser nutzten ihre Überzahl mit dem Doppelpack von (86., 90.+2).

Maurice Laroche trifft fünfmal für den VfB Homberg

Keine Schwierigkeiten hatten auch die A-Junioren des VfB Homberg gegen den in der Leistungsklasse spielenden TuS Reuschenberg. Das Grenzlandliga-Team der Gelb-Schwarzen zog mit einem klaren 14:0 (7:0)-Erfolg in die Runde der letzten 16 Teams ein. Maurice Laroche machte die ersten vier Tore in Folge (14., 17.,27., 35.), traf auch noch zum 12:0 (60.). Timurcan Bozkurtan (36.), Liam Hildebrandt (38., 80.), David Noah Bothe (40., 50.), Ben Louis Riebling (49.), Florian Czarnecki (52.) und Lukas Melvin Meyer (56., 76.) sorgten für die weiteren GSV-Tore.

Die C-Junioren des VfB Homberg schieden hingegen in der ersten Runde aus. Im Spiel zweier Niederrheinligisten verlor der VfB unglücklich mit 1:2 (0:0) gegen den TSV Bayer Dormagen. Homberg begann gut, ging verdient durch das Tor von Noel Jonah Uzaldi (45.) in Führung. Doch in der Schlussphase schwanden beim VfB die Kräfte und so drehten die Gäste die Begegnung durch die Tore von Damian Regimowitz (58.) und Deniz Geister (65.) in einen 2:1-Sieg.

