GSV Moers verkauft sich gegen SV Straelen überaus teuer

Moers. Im Fußball-Niederrheinpokal verkaufte sich Bezirksligist GSV Moers gegen den Oberligisten SV Straelen am Dienstagabend lange sehr teuer.

Ein großes Lob nach einem starken Fight hatten sich die Bezirksliga-Fußballer des GSV Moers von ihrem Trainer Dirk Warmann am Dienstagabend dicke verdient. Die aufbauenden Worte spiegelten sich allerdings nur bedingt im Endergebnis auf dem Papier wider. Grafschafter musste in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen Oberligist SV Straelen vor 200 Zuschauern am Ende mit 0:3 (0:0) die Segel streichen. Dabei hatte Torhüter Deniz Aktas vor der Pause sogar einen Handelfmeter gehalten.

„Wenn wir uns immer so reinwerfen wie heute, dann kann uns in der Bezirksliga kaum einer schlagen“, warf Coach Warmann nach Schlusspfiff in die Mannschaftsrunde seiner Spieler. „Die Intensität im Spiel war sehr hoch. Am Ende hat uns etwas die Kraft gefehlt. Und wir hätten den einen oder anderen Konter sicher besser ausspielen müssen“, fügte der Trainer dann noch an.

GSV Moers: In der Offensive läuft wenig zusammen

Warmann hatte seine Startelf, im Vergleich mit dem 3:3 am Sonntag in der Bezirksliga beim TuS Xanten auf vier Positionen verändert, defensiv recht gut auf die Gäste eingestellt. Im Vorwärtsgang lief dagegen nur sehr wenig zusammen. Mittelstürmer Jan Pimingstorfer sah in Halbzeit eins kein Land. Auf den Außenbahnen waren Jaden Strehle und Yubery Santo Stielke kaum mal in Aktion. Dazu gab es viel zu viele leichte Ballverluste im Spielaufbau gegen schnell und engagiert spielende Gäste.

Schwer zu bremsen: SV Straelens 2:0-Torschütze Takumi Yanagisawa (links) gegen Shadi Ghrayeb vom GSV Moers. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Der 19-jährige Strehle kreierte immerhin die einzige gefährliche GSV-Situation vor dem Straelener Gestänge. Seine Linksflanke hätte Innenverteidiger Kenan Hreljic fast ins eigene Tor gelenkt (32.). Straelen war drückend überlegen, hatte bis zur Pause 9:1 Ecken und eine Vielzahl an guten Chancen. Die größte war ein von GSV-Abwehrspieler Youmssi Fotso unnötig verschuldeter Handelfmeter. Doch Torsteher Deniz Aktas wehrte vier Minuten vor der Pause den Flachschuss von SVS-Angreifer Tim Hirsch mit einer schönen Parade zur Ecke ab.

Beim GSV Moers überragt Torhüter Deniz Aktas

Der 19-jährige Aktas war ohnehin neben einer starken Laufleistung der gesamten Grafschafter-Elf die Versicherung dafür, dass es zur Pause torlos stand. Beim Lattenkopfball von Markus Müller brauchte allerdings auch Aktas etwas Glück (45.).

Nach dem Wechsel probierte es Straelen mit drei Personalwechseln. SVS-Trainer Sunay Acar konnte bei aller Unzufriedenheit mit einer fahrlässigen Chancenverwertung immerhin zügig das 1:0 (54.) quittieren. Tom Hirsch verwertete eine Flanke des eingewechselten Argentiniers Pedro Cejas. Der GSV versuchte hiernach alles, um irgendwie ins Match zurückzufinden. Coach Warmann probierte es mit einem offensiven Dreierwechsel in der 62. Minute. Doch es mangelte vorn schlicht an der Präzision.

Trainer Dirk Warmann lobt seine Grafschafter

Bis zur 82. Minute war trotzdem alles möglich. Dann vollstreckte der emsige Japaner Takumi Yanagisawa nach einem Fehler von Benjamin Dolle vor dem eigenen Strafraum zum 2:0. In der Schlussminute legte Pedro Cejas nach einem weiteren GSV-Patzer noch das 3:0 drauf. „Die Jungs haben einen Superjob gemacht und gegen einen guten Gegner alles gegeben“, lobte Coach Warmann.

GSV Moers: Aktas – Ghrayeb (46. Schreiber), von Schwartzenberg, Fotso, Reiser (62. Simsek) – Brempong (74. Kurandic), Dolle – Strehle, Noldes (62. Dressler), Stielke (62. Balke) – Pimingstorfer.

