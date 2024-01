GSV Moers siegt im ersten Testspiel in 2024 klar mit 4:1

Am Niederrhein Der Platz vom TV Kalkum-Wittlaer ist unbespielbar, so verlegt der GSV Moers das Testspiel zweier Fußball-Bezirksligisten nach Moers.

Da der Platz vom TV Kalkum-Wittlaer witterungsbedingt unbespielbar war, verlegte Fußball-Bezirksligist GSV Moers sein Testspiel gegen den ebenfalls in der Bezirksliga spielenden TV einfach nach Moers. Und dort zeigten die Gelb-Schwarzen in ihrem ersten Testspiel eine ansprechende Leistung, kamen zu einem verdienten 4:1 (1:0)-Erfolg.

So war auch Team-Manager Patrick Iversen, der den in Urlaub weilenden Chefcoach Dirk Warmann vertrat, sehr zufrieden: „Das war für den ersten Test schon eine gute Vorstellung unserer Mannschaft. Nach 60 Minuten haben wir komplett zehn Spieler ausgewechselt, so dass wir zwei Blöcke gestellt haben. Alle haben das gut gemacht, haben ein gutes Kombinationsspiel und dabei auch eine hohe Laufbereitschaft gezeigt. Zum Ende des Spiels wurde der Untergrund dann doch sehr schwierig, so dass wir froh sind, dass alle Spieler ohne Verletzung die Partie beenden konnten.“

Und die drei Neuzugänge des GSV trafen dann auch jeweils einmal, waren für drei der vier Treffer der Grafschafter zuständig. Der vom Ligakonkurrenten FC Neukirchen-Vluyn verpflichtete Ava Kader sorgte für die 1:0 in der 27. Minute. Nach dem Wechsel blieben die Hausherren überlegen und Joel Preuß, vom TuS Asterlagen in die ehemalige Grafenstadt gewechselt, erhöhte auf 2:0 (50.).

Alle drei Neuzugänge vom GSV Moers treffen zum Einstand ins gegnerische Tor

Der Gast kam dann zwar durch Nico Pesch auf 1:3 (63.) heran, doch auch der dritte Neuzugang wollte in Sachen Tore den anderen beiden in nichts nachstehen. Nachdem Osman Simsek zwischenzeitlich auf 3:1 (69.) erhöhte, reihte sich der zuletzt beim SV Budberg spielenden Emir Demiri ebenfalls als Torschütze zum 4:1 (82.) ein. Eine gute Leistung zeigte auch der vierte Neuzugang Anton Riegert vom KFC Uerdingen.

Außerdem testeten: SV Sevelen – SSV Grefrath 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Lukas Hanßen (26., Elfmeter), 0:2 Sven Keller (42.,), 1:2, 2:2 Dustin Ronnes (58., 72), 2:3 Sven Keller (88).

Die Testspiele des Bezirksligisten VfL Tönisberg beim ASV Süchteln und des Bezirksligisten TuS Asterlagen beim SC Türkiyemspor Essen fielen den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer.

