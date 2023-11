GSV Moers im Aufwind freut sich auf das Derby gegen Repelen

Ende April trafen beide Teams zuletzt in der Liga aufeinander. In Repelen gewann der GSV mit 1:0.

Am Niederrhein. Im Nachbarschaftsduell zwischen dem GSV Moers und dem VfL Repelen geht es am Samstag auch um den Anschluss an die Spitze. Personallage entspannt.

Das Topspiel in der Gruppe 4 der Fußball-Bezirksliga findet schon am Samstag statt. Dann empfängt der GSV Moers um 17 Uhr den VfL Repelen zum Stadtderby. Dabei hat gleichzeitig der Tabellenfünfte den Vierten zu Gast. Der GSV ist zuletzt im Aufwind gewesen, während Repelen schon seit Saisonbeginn im oberen Tabellenbereich unterwegs ist. Beide Trainer gehen daher zuversichtlich ins Spiel.

„Die Spiele gegen Repelen waren immer unangenehm“, hat GSV-Trainer Dirk Warmann nicht unbedingt nur gute Erinnerungen an den kommenden Gegner, den er in dieser Saison zudem stärker sieht als in den Vorjahren. „Man sieht, dass mit dem neuen Trainer noch mal richtig Aufwind kam, und im Moment spielen sie ja oben mit“, erklärt er und hat auch das jüngste Ergebnis am vergangenen Wochenende zur Kenntnis genommen: „Das 4:0 gegen Xanten war natürlich ein richtiges Ausrufezeichen.“

Warman lobt die „Jungs aus der zweiten Reihe“

Doch auch die Grafschafter zeigten sich zuletzt formstark und haben sich nach schlechtem Start mittlerweile bis in die Spitzengruppe vorgearbeitet. „Wir haben uns jetzt besser gefunden“, so Warmann nach zuletzt vier Siegen in Serie. „Da ist die Stimmung natürlich gut“, berichtet er und fügt an: „Besonders gut gefällt mir aber, dass auch die Jungs aus der zweiten Reihe sich sehr gut verhalten und einbringen.“

Insofern möchte Warmann den Lauf mit seiner Mannschaft fortführen: „Wir haben die letzten Heimspiele alle gewonnen, und das würde ich natürlich auch gerne so fortsetzen.“

Auch personell sieht es wieder besser aus beim GSV. Youmssi Fotso und Hendrik Rouland sind die einzigen Verletzten. Außerdem wird Jan Pimingstorfer aus persönlichen Gründen fehlen.

Auch auf Repelener Seite sieht es nach zuletzt einigen Ausfällen „personell wieder besser“ aus, wie Trainer Samir Jabri berichtet. Einzig Niklas Jahny und Nico Jeegers werden definitiv verletzungsbedingt ausfallen.

Jabri erwartet ein intensives Derby und ein gutes Spiel

Die Formsteigerung des Gegners ist derweil auch in Repelen angekommen. „Der GSV kommt langsam in Fahrt“, weiß Trainer Jabri. „Ich erwarte wie in jedem Derby ein intensives Spiel“, sagt er zudem, denkt aber auch: „Ich glaube, es wird auch ein gutes Spiel, weil beide Mannschaften Fußball spielen wollen.“

Für sein Team formuliert er den klaren Auftrag: „Für uns wird die Einstellung das A und O sein. Wenn wir die an den Tag legen, ist ein Sieg drin. Natürlich sage ich nicht, dass wir dann zu hundert Prozent gewinnen, aber ich glaube an meine Mannschaft und daran, dass wir den GSV schlagen können.“

Am Sonntag spielen in der Gruppe 4: TuS Xanten - Uedemer SV (14.30 Uhr), FC Neukirchen-Vluyn - SV Sevelen (15 Uhr), DJK Twisteden - TuS Asterlagen (15.30 Uhr).

In der Bezirksliga-Gruppe 3 spielt der VfL Tönisberg schon am Samstag um 16 Uhr beim 1. FC Mönchengladbach.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region