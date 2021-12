GSV Moers hat gegen Aachen den ersten Saisonsieg im Visier

Der GSV Moers und Elisa-Francia Maria Kammen (Mitte), hier gegen Julia Koj (rechts) und Pauline Dallmann, vom VfR Warbeyen, wollen endlich in die Erfolgsspur.

Moers. In der Regionalliga warten die Fußballfrauen des GSV Moers weiter auf den ersten Sieg. Am Sonntag kommt nun Alemannia Aachen.

Die Fußballerinnen des Regionalligisten GSV Moers sehnen die Winterpause herbei. Doch noch einmal muss der personell arg gebeutelte Kader der Gelb-Schwarzen ran. Am Sonntag um 13 Uhr steht die letzte Partie des Jahres 2021 gegen den TSV Alemannia Aachen auf dem Programm. Und auch in dieser Begegnung muss GSV-Trainer Eckart Schuster schauen, mit welcher Mannschaft er überhaupt antreten kann. Die Moerser Lage hat sich personell immerhin etwas entspannt.

„Ich bin zuversichtlich, dass die eine oder andere Spielerin wieder zurückkehren wird“, hebt Schuster hervor, „daher habe ich im Gegensatz zu den beiden vergangenen Spielen wieder etwas mehr Auswahlmöglichkeiten.“

Alemannia Aachen per Video studiert

Natürlich würde für den Tabellenletzten, der zuletzt zweimal nur gerade mal zwölf Spielerinnen zur Verfügung hatte, zumindest ein Punktgewinn in der derzeitigen Lage noch einmal vielleicht für Hoffnung im Abstiegskampf sorgen. Erst zwei Punkte, somit kein Sieg, stehen in der Hinrunde, die am Sonntag beendet wird, auf dem Punktekonto des GSV. Doch Schuster spricht sogar von einem Sieg: „In unserer Lage gibt es kein taktieren mehr, wir wollen den ersten Dreier endlich einfahren.“

Dagegen geht es den Aachenerinnen mit ihren 13 Punkten auf Rang elf bedeutend besser. Allerdings ist die Alemannia damit auch noch nicht aus der Gefahrenzone heraus. Das gelang ihnen durch vier Punkte aus den letzten beiden Spielen. Nach einem 0:0 beim VfR Warbeyen besiegten sie am vergangenen Sonntag den SV Menden im Abstiegsduell nur knapp mit 1:0.

„Ich habe mir Aachen mehr auf Videos angeschaut. Auch die Alemannia ist eine gute Mannschaft“, meint Schuster, lässt sich aber davor nicht Bange machen. „Die Regionalliga ist in diesem Jahr einfach sehr stark. Wir haben oft nur knapp verloren, waren oft am Sieg dran. Wir brauchen allerdings auch mal das nötige Quäntchen Glück.“

