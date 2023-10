GSV Moers: Fußballfrauen ohne Ceylin Kurt nach Lankern

Moers. In der Niederrheinliga müssen die Fußballfrauen des GSV Moers am Sonntag bei Grün-Weiß Lankern auf einige Spielerinnen verzichten.

Die Fußballerinnen des Niederrheinligisten GSV Moers haben sich am vergangenen Sonntag nach dem 3:1-Erfolg bei der SGS Essen III mit ihren zwölf Punkten auf den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II, der bisher schon 16 Zähler eingesammelt hat, geschoben. Und diesen Platz wollen die Grafschafterinnen am kommenden Sonntag ab 13 Uhr bei Grün-Weiß Lankern verteidigen, denn eine Woche später wäre dann die Borussia zum absoluten Spitzenspiel in Moers zu Gast.

Doch das Spiel gegen den Tabellenführer ist für GSV-Coach Eckart Schuster jetzt noch kein Thema: „Wir müssen erst einmal die Aufgabe in Lankern bestehen. Und das wird sicherlich nicht einfach für uns werden, auch wenn die Grün-Weißen nicht so gut in die Saison gestartet sind. Sie kommen allmählich in Form.“

GSV Moers: Torhüterin ist noch in Urlaub

Lankern belegt mit sieben Punkten Rang neun. Nach dem 2:2 zum Saisonauftakt gegen den FV Mönchengladbach gingen die nächsten drei Spiele mit dem 1:6 bei der SGS Essen III, dem 1:2 bei Blau-Weiß Mintard sowie dem 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach II allesamt verloren. Doch danach steigerte sich das Team und siegte mit 2:1 bei der DJK TuSA 06 Düsseldorf und konnte am vergangenen Sonntag mit dem 2:0 gegen den TSV Urdenach den zweiten Sieg in Folge einfahren.

Verzichten muss GSV-Trainer Schuster in Lankern auf jeden Fall auf Ceylin Kurt, die angeschlagen ist. „Sie wird auf keinen Fall spielen können. Und im Tor wird wieder Laura Sophie Kleinwegen stehen, da Sandra Goertz noch im Urlaub ist“, so Schuster über seine Personalien: „Wir können einiges einfach immer nur kurzfristig entscheiden, da sich einige Spielerinnen noch mit Blessuren herumplagen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region